Nueva etapa. Inició la cuarta transformación de la vida política en México, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sostuvo ayer su primer encuentro con José Jaime Montes Salas, ya en el cargo de coordinador estatal de Programas de Desarrollo Integral del gobierno federal, mejor conocido como «superdelegado». El motivo del encuentro fue la instalación de la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde se presentaron las estrategias y las acciones para trabajar coordinados los tres órdenes de gobierno. En esta mesa está vacante el espacio que dejó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Inocente Fermín Hernández, que se incorporó a la Secretaría de la Defensa Nacional. El mandatario estatal analiza perfiles, y en las próximas horas será nombrado un nuevo funcionario, que tendrá trayectoria militar, con el aval de la federación. Hay gobernadores que se han rebelado a la figura del superdelegado, particularmente los emanados de PAN, pero Quirino Ordaz pareciera que ha decidido hacer equipo con AMLO y con José Jaime Montes para el beneficio de los sinaloenses.

Respuesta. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, optó por la confrontación y su victimización en el caso de la denuncia penal que interpuso en su contra por el delito de amenazas la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. No dio margen a la distensión del conflicto con Valenzuela Benites y, de hecho, con el liderazgo de Morena, ya que, contrario a las señales y a lo que muchos esperaban, Chapman fijó su posicionamiento en torno al caso: que la acusación es falsa. No quiso abundar en su inocencia porque eso lo hará en el Ministerio Público. Eso sí, con público que le aplaudió y lo animó en la conferencia de prensa en el salón de cabildo, el alcalde se victimizó. Es más, en esto centró su defensa: que violentaron la secrecía del caso, «dardo» que fue interpretado por muchos que fue lanzado para la síndica procuradora y para el Ministerio Público, ya que se violentó el debido proceso y su presunción de inocencia. Sin embargo, la «bala envenenada» la disparó en contra de los medios de comunicación, a quienes acusó de exhibirlo, violentando sus derechos. En el fondo —dicen algunos—, lo que quiere es que no sea mencionado en este caso ni en otro cuando sea acusado de algo.

Buenas noticias. En materia de seguridad, dos sinaloenses tendrán un papel protagónico durante la nueva administración que recién inicia el morenista Andrés Manuel López Obrador: el almirante escuinapense Eduardo Redondo Arámburo, quien tomó protesta el viernes como subsecretario de la Marina Armada de México; y Fermín Hernández, exsecretario de Seguridad Pública del estado, quien fue invitado a incorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional como jefe de inteligencia. El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, describió a Redondo Arámburo como «un orgullo, una distinción, pero sobre todo un gran respaldo para el estado, ya que él (almirante) conoce muy bien Sinaloa, ha sido siempre un hombre aliado, amigo, entregado, con experiencia y capacidad».

El primer bochorno. A poco más de un mes de haber iniciado la administración de Guasave, ayer, el Gobierno vivió su primer bochorno público al realizarse la primera manifestación de trabajadores sindicalizados, pues, al no haber diálogo entre el Sindicato de Trabajadores de la Jumapag y el gerente Socorro Castro, estos decidieron manifestarse por las principales calles de la ciudad, sumando el apoyo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, del CTM y del Stirt. Mientras los trabajadores y su líder, Roberto Acosta, señalaban de insensible al gerente de esta paramunicipal por supuestamente estar atropellando sus garantías laborales, hay quienes han aplaudido las medidas que la nueva administración ha emprendido en busca de rescatar al organismo, que de sobra se sabe que está en quiebra desde hace mucho.

Humanista. Hace unos días, Adolfo Rojo Montoya, expresidente municipal de Salvador Alvarado, rindió protesta como secretario de la Asociación Nacional de Exalcaldes Humanistas, grupo que pretende —a decir de su presidente, Gerardo García Henestroza, exalcalde de Salinas Cruz— buscar el bien común. Un organismo que se integra desde el interior del Partido Acción Nacional. Esfuerzo que se resume en salir a ayudar al rescate y al establecimiento formal de los ideales del partido, conminar a gobiernos emanados del blanquiazul a trabajar por la gente bajo una opción más humanista y encaminada a honrar los gobiernos que de ellos emanen. Este proyecto, que busca integrar a los exalcaldes con lineamientos humanistas de toda la República, se formó con la visión de establecer formas de gobiernos encaminados a servir a la población.