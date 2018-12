Protesta decembrina. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Sinaloa, que dirige Arcelia Prado Estrada, ha hecho ya una tradición parar labores y manifestar a su estructura en el mes de diciembre para exigir el pago de una serie de prestaciones, como el pago de vales de productividad, que están pendientes desde octubre del 2017 y todo el 2018; uniformes y certidumbre jurídica en los pagos de bono sexenal y medidas de fin de año, entre otras demandas que hicieron desde sus centros de trabajo, como hospitales y centros de salud, en donde suspendieron atención, con excepción de áreas de urgencias y quirófanos. No es la primera ocasión en el año que se para la atención médica: en diciembre del 2017 también se presentó esta situación. El secretario de Salud, Efrén Encinas, enfrenta su segundo paro laboral, pero ahora la protesta es mayor, y aunque ya hizo compromisos de pago con los líderes sindicales, no hay fecha para efectuar los pagos, por lo que la incertidumbre continúa entre la base trabajadora, y el riesgo de otro paro laboral es latente.

De morenos y morenas. Varios se preguntaban ayer en redes sociales qué andaba haciendo Gerardo Vargas, exsecretario general de Gobierno, en la colonia Condesa, de la Ciudad de México. Algunos decían que lo vieron con seis funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Será acaso cabildeo para obtener la presidencia de Morena en Sinaloa? Esto porque al parecer llegaron a oídos de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, algunas vocecitas de encumbrados priistas sinaloenses que no dejan muy bien parado al líder de Fuerza Trébol. Incluso dicen que por ese motivo se tiró al ruedo para dirigir Morena la diputada Merary Villegas, interesada en ocupar el lugar que dejará vacante Raúl Elenes, quien al parecer será el comisionado nacional de Pesca del Gobierno federal. Ya se verá.

Melodrama. En Mazatlán, el conflicto entre el ayuntamiento, que preside el morenista Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres, y la empresa Espectáculos Costa del Pacífico se está convirtiendo en una larga novela llena de polémicas. En sus recientes capítulos, los representantes de la empresa se reunieron el sábado con el munícipe y acordaron de manera verbal cubrir el lunes pasado los cerca de 3 millones de pesos que adeudan por servicios no cubiertos y multas por tres supuestas tomas clandestinas detectadas en el estadio Teodoro Mariscal. El pago no se depositó, y, ayer, el alcalde, molesto, advirtió que suspenderá la venta de bebidas alcohólicas porque la empresa tampoco había cubierto el pago por el permiso. Simultáneamente ha iniciado un proceso administrativo contra quince empresas de la zona rural a las que también se les descubrieron tomas clandestinas.

Otra estrellita más. En la región del Évora ya se rumoraba que la lealtad del diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela pendía de un hijo, y que su trayectoria de ir de color en color partidista que se movían a sus intereses no era tan resistente y que podría a la primera cambiar si bien le parecía. Reza una popular frase: quien traiciona una vez, traiciona dos veces. Sin embargo, para el Chenel, moverse a lo que su interés le indica se ha convertido en una práctica muy común, pues asegura ser libre como un pájaro, y prueba de ello es que ya se declaró diputado independiente. A menos de dos meses de estar en funciones renunció al PAS, partido que le dio la candidatura, para irse al PRD; y ahora abandona al partido del sol azteca para irse de independiente. Que no extrañe que en unos meses dé la sorpresa de agruparse a otro partido que se acomode a sus intereses.

No los oyen ni los entienden. Vaya que ha habido malos y pésimos servidores públicos en la Secretaría de Educación Pública en el estado, que, a más de seis años de haber iniciado la lucha para que en las comunidades de los altos de Sinaloa cuenten con educación bilingüe, no ha habido resultados satisfactorios. Para el regidor Román Rubio López y el grupo de ciudadanos que han estado buscando esta posibilidad no ha sido nada fácil tener que estar tocando puertas, haciendo llamadas, buscando audiencias e incluso tener que estar manifestándose ante el gobernador Quirino Ordaz en busca de atención. La llegada ayer del maestro Rosendo es un aliciente para no dejar de insistir, y que comprueba una vez más que hace más el que quiere que el que puede.