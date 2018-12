Demostración de fuerza. Los priistas en Sinaloa preparan el escenario para enviar un mensaje a la población y demostrar que, a pesar de la debacle electoral del primero de julio, siguen en pie y trabajan para recuperar lo perdido en las urnas. El viernes estará en Culiacán la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz-Massieu Salinas, quien tomará protesta a Jesús Valdés Palazuelos y a Cinthia Valenzuela Langarica como dirigentes del Comité Directivo Estatal. Nos adelantan que será una demostración de músculo al estilo del PRI, y convertirán su sede estatal en una gran fiesta.

¿Acercamiento? Ahora no los dejó con las preguntas ni se salió del evento. Ahora sí, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno habló con la prensa en entrevista después de un evento del Instituto Municipal de la Juventud. Ahí, respondió a cada uno de los reporteros. Aseguró que no va a separarse del cargo solo porque una diputada del PRI lo pide. Dijo que hay instancias legales, y son las únicas que pueden ordenar a un presidente municipal que pida licencia por una denuncia que es infundada. Y dijo a los ahomenses que no hay riesgo de ingobernabilidad en el municipio de Ahome. Incluso, dijo que lo importante es que los ciudadanos deben tener la tranquilidad de que hay un gobierno en el municipio de Ahome y que bajo ninguna circunstancia va a claudicar ni va a traicionar los compromisos con los ahomenses. Ahí nomás.

Esperanzador. Este viernes 7 de diciembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará el municipio de Acaponeta, Nayarit. ¿Y qué relevancia tiene este hecho para Sinaloa? Pues que el flamante mandatario nacional visitará una de las zonas más afectadas por el huracán Willa para estructurar un proyecto de atención integral que garantice la recuperación de los pueblos damnificados. En tanto, los productores del Sur de Sinaloa que perdieron casi todo por los embates del fenómeno se encuentran desesperados ante la lentitud de las autoridades federales para integrar un proyecto de atención emergente. Trasciende que una comitiva de funcionarios planea ir hasta Nayarit para pedir atención federal.

Llamado atendido. Una convocatoria bastante concurrida fue la que tuvo el grupo de las Rastreadoras en Guasave tras anunciar que se reunirían para crear ahí también un registro y emprender la búsqueda de gente desaparecida. Doloroso y lamentable es ver cómo cada vez crece más la ineptitud de las autoridades, quienes son prácticamente incapaces de dar respuesta a las múltiples denuncias de personas desaparecidas, lo cual solo confirma lo dicho de que Sinaloa es una de las regiones donde la violencia y el crimen organizado han causado más estragos.

En el olvido la vieja guardia. Con la construcción del partido Morena se dejó de lado a muchas de las figuras de la vieja guardia que lucharon junto con el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para formar el movimiento que con el paso de los intereses políticos se integró Morena. En Salvador Alvarado, la lucha la inició el profesor Abel Angulo, a quien se le miraba perifonear por las calles todos los días con reclamos por el sistema de gobierno. Él y otro grupo de integrantes del movimiento fueron echados a un lado cuando afectó intereses de algunos, intereses que hoy se encuentran en jaloneos por saber quién se queda con qué en la repartición del poder. ¡Aguas! Cuando se mata a traición, se puede correr el riesgo de recibir lo mismo.