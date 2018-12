Dispendio. Contrario a los discursos de austeridad que repite el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el partido político que creó y lo postuló como candidato se ha colgado de la famosa frase «me canso, ganso» y ha instalado al menos un anuncio espectacular en la ciudad de Culiacán con este dicho y el logotipo de Morena, por lo que se entiende que ellos fueron los que pagaron por esta publicidad. Este dispendio de recursos es innecesario y contradice la política de austeridad de AMLO.

Aplausos. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se echó a la bolsa a los ahomenses que asistieron ayer a ver la inauguración del último tramo de la carretera Los Mochis-Topolobampo, tanto que varias veces le aplaudieron: primero porque quitó hasta a quien le tomaba fotos y videos para ver a los topeños de frente; luego porque explicó que la carretera Los Mochis-Topo es una obra que merecían los ahomenses y cómo decidió hacerla con concreto hidráulico y no solo reencarpetarla. Pero la algarabía se hizo notar cuando dijo que se sentía «a toda madre» trabajando con Billy Chapman. Fue tanto el alboroto, que el presidente municipal de Ahome se levantó del presídium y fue a darle tremendo abrazo. Ahí, los políticos de todos los colores, como Jaime Montes, de Morena, y Álvaro Ruelas, del PRI, nomás sonrieron.

Va de frente. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, no para de generar polémica, y parece decidido a ejercer su autoridad sin importar las confrontaciones con los sectores ni el temor de sus palabras. A la advertencia de que haría todo lo posible para que los empresarios cumplieran con sus obligaciones fiscales y el pago de servicios le siguió una campaña de inspección que ha derivado en la sanción de empresas y hoteles por robo de agua potable a través de tomas clandestinas. Más recientemente fustigó públicamente al empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly por adelantar sin su anuencia el informe de avance del parque central. Dijo que al empresario «le pondría un bozalito», y esto levantó ámpula entre los líderes empresariales que ven en Coppel Kelly un líder y un modelo a seguir.

Nada lo perturba. Por el rumbo de Sinaloa municipio la historia es muy distinta a lo que todavía hasta ayer se vivía en Guasave, pues a temprana hora la alcaldesa María Beatriz León Rubio difundió que, tal como lo marca la ley, ayer se había cumplido con el pago de aguinaldo a los trabajadores del Ayuntamiento. La edil ha corrido con mucha mejor suerte que las autoridades de Guasave, pero hay que considerar que en ello hay una abismal diferencia en cuanto a número de trabajadores y deudas que por cubrir se refiere. A pesar de su mayor extensión y actividad económica, en Sinaloa hay menos problemas financieros, aunque seguramente tuvieron una ayudadita del Gobierno del Estado porque la alcaldesa no dejó de agradecer el apoyo recibido por parte de Quirino Ordaz.

Juez y parte. Mocorito se ha convertido en un municipio donde no pasa nada y cualquiera puede hacer acciones sin que haya sanción alguna, muestra de ello son las acciones proselitistas en el proceso de elección de síndicos que hace la síndica procuradora Cristina Mápula Lares y el actual síndico de Pericos, Rafael López, quienes por redes sociales se han enfrascado en una lucha política de cada uno apoyar a su candidato favorito. Ambos son funcionarios y dependen del Ayuntamiento, por tal motivo el alcalde Guillermo Galindo debe tomar cartas en el asunto y ponerles un alto a los dos, ya que están generando comentarios tendenciosos que en un momento dado podrían afectar la credibilidad del resultado. Lo lamentable de la situación es que como autoridad no pueden ser juez y parte; sin embargo, el mismísimo secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, asegura que la ley no marca sanción alguna porque, si la síndica Cristina Mápula realiza acciones de proselitismo, lo hace fuera de su horario de trabajo.