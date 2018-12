Entrega-recepción. La renovación de las delegaciones federales en Sinaloa avanza, y los procesos de entrega-recepción han iniciado en las principales dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social, Sagarpa, Comisión Nacional del Agua y Comunicaciones y Transportes, cuyos titulares han dejado sus puestos, y algunos ya han sido nombrados en el Gobierno del Estado. Han transcurrido doce días desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y en las delegaciones prácticamente se ha detenido el trabajo, en espera de los nuevos titulares. Aunque José Jaime Montes Salas, coordinador de Programas Federales en Sinaloa, afirmó que, a pesar de que algunas delegaciones han quedado sin titular debido a la renuncia del mismo, los ciudadanos podrán tener certeza de que estas dependencias seguirán funcionando, y todavía no se ha definido a los encargados de estas oficinas ni tampoco se tiene la certeza de cuáles desaparecerán y sobre la cantidad de trabajadores que serán despedidos.

Qué pena. No cabe duda de que el asunto entre la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites y el alcalde Billy Chapman es más político que otra cosa. Para «ventanear» a la funcionaria que interpuso denuncia contra el presidente municipal, ayer estuvo circulando el documento en que el Consejo Consultivo de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió fallo el año pasado en contra de un recurso de inconformidad promovido por la ahora síndica procuradora, una vez que declaró infundados los argumentos que ella pedía respecto a una incapacidad al 100 por ciento por un accidente ocurrido en 2015. El IMSS emitió el 1 de agosto del 2017 que la ahora funcionaria no tenía razón en su inconformidad. Le demostraron que no era esa la causa… Ayer, la síndica procuradora solo dijo que ese es un asunto personal. ¿Acaso la quieren hacer ver como conflictiva?

Plan. El flamante comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, tiene como prioridad disminuir los gastos operativos y fomentar la descentralización de la actividad pesquera en el país. Una de las primeras medidas será cambiar la sede del edificio de la zona hotelera de Mazatlán, en la que operó durante las últimas tres administraciones federales, a un edificio más pequeño en el parque industrial Alfredo V. Bonfil. Al parecer, eso significará una reducción significativa de personal, que hasta el día de ayer ocupaba tres pisos del llamativo edificio federal. El sector hotelero ha respirado con alivio, pues en los últimos dos años las protestas de pescadores frente a la Conapesca se tradujeron en pérdidas y daños a la imagen turística de ese destino.

Culebra en el agua. Y en un episodio más de la telenovela Jumapag en Guasave, resulta que en esta ocasión la alcaldesa Aurelia Leal tuvo a bien declarar que no es por casualidad que Socorro Castro Gálvez haya llegado echándole el caballo encima a los sindicalizados de la Junta, esto porque —según ella— hay un grupo político detrás de él, que lo único que busca es desestabilizar a su administración. No lo dijo abiertamente, pero dejó entrever que gente de la anterior administración, que por cierto quedó en muy mal término con el líder sindical Roberto Acosta, es quien orquesta todo. Si bien la teoría de Leal López no suena tan descabellada, lo cierto es que sí hay que reconocer que la actitud de Castro Gálvez ante el sindicato fue aplaudida por muchos ciudadanos de a pie, por lo que dar reversa a la alcaldesa, como pretende hacerlo, seguramente le acarreará un costo político a su imagen.

Dispuesto a ceder. El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, aseguró que en el antecedente de los presidentes municipales que le antecedieron sí había un dato que se tenía mayor sueldo que el gobernador en aquel entonces; sin embargo, se dispuso a acatar la recomendación que hicieran los diputados locales mediante una propuesta de bajar el sueldo a los alcaldes que ganen más que el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Esta iniciativa que emularon del Congreso de la Unión se presentó ante el Congreso del Estado el pasado martes; sin embargo, aún no se logra un acuerdo. Pero mientras sean peras o manzanas, Carlo Mario se dijo que, en caso de que se encuentre por encima del sueldo del gobernador, está en la disponibilidad de reducir su sueldo.