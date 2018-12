Austeridad en Sinaloa. Las negociaciones entre el Gobierno del Estado y el Congreso para aprobar el Presupuesto de Egresos 2019 serán muy intensas porque el proyecto que presentará en los próximos días el Ejecutivo estatal seguramente sufrirá serios recortes por los legisladores, ya que se aplicará la Ley de Austeridad, cuya iniciativa fue presentada el martes de esta semana, y estiman que sea aprobada antes que el Presupuesto. Los legisladores ya han manifestado que los recursos se reducirán a lo indispensable para lo que cada dependencia necesita, que repercutirá en los sueldos y en el gasto operativo de las dependencias estatales.

Otra tentadita. Dicen que ahora sí viene lo bueno contra los funcionarios de las anteriores administraciones en Ahome, como Japama. Ayer, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites dijo que los exfuncionarios municipales a los que se les inició procedimiento resarcitorio por las observaciones a sus cuentas públicas no están exentos de una sanción. Dijo que no porque ya se hayan ido no tienen responsabilidad por lo que dejaron, por lo que hicieron y por lo que dejaron de hacer. Igual habría que ver si también hay alguna responsabilidad por los socavones que surgieron durante la pasada administración y no se atendieron de manera oportuna. ¡Ahí les hablan!

Red de corrupción. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, abrió la caja de Pandora en la Jumapam. Apenas llegó, comenzó a hurgar, hasta dar con el hilo de la supuesta red de corrupción que operaba al interior de la paramunicipal, el cual le ha costado el trabajo a cinco funcionarios en la última semana. Hay tantos cómplices —dijo—, que los despidos se han tenido que dar gradualmente. Solo queda esperar a que el proceso esté sustentado jurídicamente para que después no vengan las demandas ganadas por los extrabajadores y empiecen a sangrar las cuentas públicas, pues aquí los únicos afectados serían los ciudadanos ante la falta de dinero para realizar obras.

Protegiéndose. Al interior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave se ha empezado a impulsar una campaña de protección ante la advertencia de la alcaldesa de revisar el contrato colectivo de trabajo. Los agremiados han hecho circular una imagen que dice que el Sindicato está más fortalecido que nunca: «Todos unidos y reforzados como doña Blanca, con pilares de oro y plata... ¿quién es ese jicotillo que anda en pos de doña Blanca?». Esto en alusión a que es la alcaldesa Aurelia Leal a quien atacan los de los sindicatos, como también lo han hecho ver en la Jumapag. La imagen muestra a seis trabajadores tomados de las manos, y en medio, protegidas, las palabras derechos laborales, nuestro sindicato y, de mayor tamaño, la palabra líder, en advertencia a lo que siempre han procurado los trabajadores: defender a su representante, Alejandro Pimentel Medina.

Los vaivenes en la política. Entre la población de Angostura todavía prevalecen los recuerdos cuando la amistad entre el gobernador Quirino Ordaz Coppel y José Manuel «Chenel» Valenzuela López se vio afectada por una supuesta traición del ahora diputado local. Mucho se rumoraba que debido a esto algunos apoyos que en otros municipios llegaban a Angostura nomás no. Sin embargo, la tarea que ahora deberá emprender la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez es volver a fortalecer esta relación y hacer ver al gobernador que Angostura lo necesita, y bien, porque la crisis financiera los pudiera ahogar aún más de a como quedó. Del Chenel ya se sabe que su carisma conquista, traiciona y vuelve a reconquistar, y prueba es su renuncia al PAS, llegada al PRD y ahora su declaración de independiente, y así es como llegó la mañana de ayer al evento de entrega de becas de transporte, en donde se encontraba el gobernador Quirino Ordaz, a quien se le vio saludarlo y platicar muy efusivamente. ¿Habrá perdón o qué se esconderá en ese fraternal abrazo?