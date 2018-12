Reto. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien gusta de moverse en medio de controversias y conflictos, acaba de abrir un nuevo frente por hacer declaraciones en contra de los trabajadores sindicalizados, a quienes pretende quitarles derechos que han ganado y que están dentro del Contrato Colectivo del Trabajo. Ante esto, el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), David Alarid Rodríguez, retó a Estrada Ferreiro a intentar eliminar del Contrato algunos derechos, que serán defendidos jurídicamente por sus abogados. Afirmó que el problema es que Jesús Estrada y otros alcaldes de Morena quieren ser una copia barata del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien primero declara una cosa, luego otra, y al final hace algo diferente. No es la primera vez que el alcalde se expresa mal del personal de base.

Eso nomás faltaba. Cuando corrió la versión de que el exsocio del Ingenio Los Mochis Luis Puente Pérez desde ya se anda moviendo en busca por la alcaldía de Ahome, muchos no lo tomaron en serio. Creían que se trataba de alguna broma. Pero no. Resulta que Puente Pérez sí la quiere, y ya lo confesó de manera abierta e incluso ya está adelantado porque, según lo reveló, ya algunos partidos se han acercado a él para proponerle la candidatura. No reveló la lista de los líderes partidistas que lo quieren de su lado, pero sólo mencionó a uno: el coordinador de Morena. Sin embargo, él la vende de que se le acercó, pero hay informes que indican lo contrario. Sea de un modo u otro, Puente Pérez lo que quiere es sorprender a los ahomenses que reaccionaron con expresiones coloquiales como “y a este qué mosco le picó”, “se adelantó al Día de los Santos Inocentes”, entre otras. Aún conociendo de viva voz que sí quiere la alcaldía, no fueron pocos los que le pidieron que mejor se aventara otra vacilada.

Desinformado. Desde el inicio de la administración, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, se quejó de la falta de información sobre el ejercicio de presupuestos y ejecución de obras que dejó el anterior Gobierno, que presidió el priista Joel Bouciéguez. Esta omisión acarrea serios problemas al Ayuntamiento, y el titular de Desarrollo Social municipal, Tonatiúh Guerra, lo explicó bien: no se trata solo del cumplimiento de las formas, sino que la falta de información hace que los presupuestos para los próximos ejercicios fiscales disminuyan como una sanción de la federación. Por eso tanta queja y crítica por parte de los funcionarios a los anteriores funcionarios.

¿Ahí la llevan? En la sesión de cabildo de ayer, los regidores de Guasave avalaron el primer mes de gobierno al aprobar el dictamen de la cuenta pública que corresponde al mes de noviembre, donde —recalcaron— ya hay frutos del famoso plan de austeridad, aunque no revelaron montos precisos. Habría que indagar qué fue lo que no convenció a los tres regidores del PRI y al del PAS, que votaron en contra de dicho dictamen; mientras que la regidora panista Nidia Gaxiola se abstuvo de votar.

¿El hartazgo de la gente? No cabe duda de que, en Mocorito, la decisión de la gente se demuestra en las urnas. Ya lo hizo hace dos años, cuando por primera vez determinaron sacar al PRI de la presidencia municipal para darle oportunidad al PAS, proyecto que encabezaba el expriista Guillermo Galindo Castro, y quien ahora cumple la función de presidente municipal. Sin embargo, pareciera que su forma de dirigir al municipio no le está gustando mucho a la gente, y una prueba de ello es su simpatía en la sindicatura más grande del pueblo mágico: Pericos ya no es una fortaleza, y esto lo demostraron al hacer ganar al candidato que el pueblo apoyaba, Enrique Navarro López. El triunfo fue aplastante, aun cuando funcionarios municipales de manera abierta y sin descaro se mostraban apoyando a otro de los candidatos, que incluso le llamaban «el oficial». Esto es una clara muestra de que en Pericos la gente le está dando un mensaje a su alcalde.