División. La cuarta transformación en el Congreso del Estado ha tenido varios inconvenientes, el más evidente ha sido la inexperiencia y la falta de preparación de los diputados locales, pero sentir las mieles del poder político ha provocado que muchos se aparten del «rebaño» coordinado por Graciela Domínguez Nava, y se han formado varios grupos al interior de la bancada. Han sido varias las señales que evidencian la división morenista, pero la más reciente fue la presentación de dos iniciativas para crear la Ley de Remuneraciones del Estado, una presentada por María Victoria Sánchez con el apoyo de doce legisladores de Morena; Karla Montero, del PES; y Édgar González, del PRD; y otra encabezada por Graciela Domínguez, con diputados de su partido, del PT, del Chenel Valenzuela y de Montero. Lo curioso es que hay once legisladores que firmaron las dos iniciativas porque no quieren inclinarse hacia algún grupo, pero esta división ha sido por diversidad de opiniones, aunque al final se deben poner de acuerdo para aprobar un único dictamen.

Más empleos. Ahora sí que los mochitenses tendrán que agradecer al gobernador Quirino Ordaz Coppel que se haya instalado la tercera planta Contec Sumitomo en Los Mochis. Eso salió a relucir ayer en la inauguración, cuando José Mario Cadena Bórquez, presidente de Codesin, expresó que el año pasado, en la misión comercial a Japón, supieron que Sumitomo tenía planeado abrir la planta Guasave 2, pero por gestión del mandatario estatal se decidió invertir en la planta Los Mochis 3, que desde ayer ya genera otros mil empleos. Llamó la atención que Teruaki Nambu, presidente de Contec Sumitomo, manifestó que Los Mochis es la región más importante de todo México y que grupo Sumitomo tiene grandes expectativas y planes para seguir expandiéndose en el estado de Sinaloa los próximos años. Incluso, anunció que casi termina la cuarta en el norte. ¿Por qué Quirino Ordaz no asistió a la apertura de Los Mochis, pero sí a la de Guasave? Ya se sabrá.

Tras la huella. El Gobierno municipal de Mazatlán, que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, empezó a buscar a los exfuncionarios municipales para que aclaren dónde están los faltantes que se detectaron durante el proceso de entrega-recepción y que no han sido solventados en esta primera etapa de la nueva administración. Algunos han respondido al llamado del Gobierno; otros tendrán que ser apercibidos con el probable inicio de un proceso jurídico, advirtió el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores. Uno de los principales problemas detectados son las obras de pavimentación reportadas como concluidas y pagadas a las constructora, pero que en realidad continúan inconclusas.

Cumplidos. Ayer, que el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, visitó el municipio de Guasave por primera vez siendo alcaldesa Aurelia Leal López, la diputada local de Guasave por el PRI, Mónica López Hernández, se mantuvo muy cerca del mandatario, mientras que los otros diputados de la región, Flora Miranda Leal y Eleno Flores, brillaron por su ausencia, pues ayer había sesión en el Congreso y cuentan que andan muy aplicados con lo que prometieron en campaña de que no abandonarían las sesiones para seguir las giras del gobernador. Por cierto, el mandatario en su discurso destacó la gestión que la diputada Flora está haciendo para que Guasave cuente con un Centro de Justicia Penal, para lo que estarían buscando recursos federales y de la judicatura, lo cual pudo no haberle gustado mucho a la alcaldesa por aquello que se dice de que entre ambas hay un marcado distanciamiento.

Hablando de traiciones. En Mocorito se sabe de traiciones, y al interior de Partido Revolucionario Institucional lo saben muy bien. Muchos aseguran que se traduce al nombre de Marcio Estrada Leyva, quien ha venido defendiendo los derechos partidistas con las manos caídas. Lo que para muchos ha sonado muy extraño es que no se hable de la caída del liderazgo que recibió el 23 de mayo del año pasado al mostrar unidad a su favor y de la secretaria general del partido, Teresita de Jesús Chávez. En aquel entonces, Marcio decía en su mensaje que trabajaría por recuperar la presidencia municipal, que el PRI era un partido fuerte y que como tal no tendría problemas en llegar al Ayuntamiento; sin embargo, su derrota, como las traiciones que se rumoraban, fueron muy ciertas. Ahora en charola de plata colocó todas las sindicaturas del pueblo mágico al PAS porque no presentó ningún aspirante a contender, incluso hasta se reeligieron, pero en la sindicatura que se fueron a votación la ganaron con una ventaja considerable, dejando muestra de que se encuentran vivos, pese a tanta puñalada que han recibido.