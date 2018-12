Como marabunta. En fila india salieron desde Los Mochis los transportistas hacia Culiacán, y llegaron hasta el bulevar Zapata, a unas cuadras del Palacio de Gobierno, donde elementos de Seguridad les impidieron la circulación. Cansados de que el Gobierno del Estado no los escuche y permita que transporte pirata trabaje, los permisionarios de cuatro alianzas del municipio de Ahome fueron recibidos por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien atendió a una comisión de diez personas ayer por la noche. José Antonio Chinchillas, secretario general de la Alianza de Camioneros del Valle del Fuerte, dice que muchos empresarios están con la idea de que la Ley del Transporte ya fue aprobada y la actividad liberada, por eso «les hacen la competencia», acarrean, pues, sin permiso. En la manifestación iban aliancistas de Ahome, de Juan José Ríos, de Guasave y de Guamúchil. ¿Los atenderán? Ya se sabrá…

División. Con tantas señales que evidencian la división que hay al interior del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, hemos confirmado uno de los orígenes de esa ruptura, que comenzó con la designación de la coordinadora de la bancada, Graciela Domínguez Nava, quien era la única con experiencia legislativa y es parte del grupo que encabeza el senador Rubén Rocha Moya. Esta decisión molestó a María Victoria Sánchez Peña, que aspiraba a este liderazgo, al sentir el respaldo de su hija, la diputada federal Merary Villegas Sánchez, quien también se quedó con las ganas de ser la coordinadora de los legisladores federales sinaloenses de Morena. Según nos platicaron, doña Victoria ha conformado su propio grupo en el Congreso junto con Mariana de Jesús Rojo Sánchez, que es esposa de un sobrino, y ese lazo familiar las mantiene unidas; así como Fernando Mascareño, Alma Rosa Garzón y José Antonio Crespo López, entre los más visibles. En tan poco tiempo en el poder, la división ya es grande porque les hace falta un líder que los alinee.

Entusiasmo. En Mazatlán, los resultados de la organización del carnaval pesa mucho en la calificación que los ciudadanos le puedan dar a los gobernadores. Por eso, el alcalde Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres le está echando todo el esfuerzo para organizar una buena celebración. El cineasta y ahora director del Instituto de Cultura y Arte, Óscar Blancarte, asegura que Mazatlán «hará mucho ruido» con la próxima edición de la fiesta, y, fiel a las políticas morenistas, se descentralizará para llevarlo a las colonias populares y a los pueblos rurales. Habrá que ver los resultados.

Más trabajo. A propósito de las fechas que se están viviendo y de la próxima celebración de la Navidad, en el primer cuadro de la ciudad de Guasave ya no cabe ni un alfiler, cosa que están aprovechando los del sector comercial para poner fin a la sequía de ventas que —dicen— tienen durante todo el año. El problema es que el flujo de circulante termina por afectar en ocasiones a algunos establecimientos, como en días pasados, donde se cometió un asalto a una joyería. En ese sentido, tiene razón el presidente de la Canaco, César Sánchez García, al hacer un enérgico llamado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal a reforzar la vigilancia, sobre todo en el sector centro, que es donde mayor concentración de negocios hay.

Sin excusas ni pretextos. En donde sorprendió que de una se detuviera la intención de más de alguno de los recién llegados funcionarios municipales fue en Angostura, pues cuando se esperaba que disfrutaran de una semana de descanso, se les cayeron los planes cuando la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez dijo que no habría vacaciones y que todos los días se tendría que trabajar porque encontraron un municipio que no requiere tener consideración, sino gente trabajadora y dispuesta a dar la cara; que si estaban acostumbrados a salir dos o tres veces al año, en esta ocasión no, y los mandó a trabajar.