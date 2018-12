Detienen aumento. En un hecho histórico, la mayoría de los diputados locales aprobó que no haya aumento en el impuesto predial en los 18 municipios en el próximo año. La decisión generó un fuerte debate, que se prolongó por más de ocho horas, donde los legisladores priistas, panistas y la morenista María Victoria Sánchez intentaron convencer a sus compañeros de que no se trataba de un incremento, sino de una actualización inflacionaria, y que era necesaria para las finanzas de los ayuntamientos. Pero ningún argumento fue suficiente para los diputados de Morena, que manifestaron que ellos se deben a los ciudadanos, quienes han manifestado que no quieren más impuestos, por eso la decisión de votar por evitar aumentos en el predial, con todo y las consecuencias financieras que eso pudiera generar en un futuro. Graciela Domínguez Nava, coordinadora de la bancada de Morena, negó que exista una ruptura en el grupo parlamentario, y aseguró que cada legislador es libre para emitir su voto. La decisión se tomó porque los incrementos afectan únicamente a los ciudadanos que todos los años cumplen con su pago, mientras que existe una evasión del 60 por ciento, por lo que los alcaldes deben buscar mecanismos para ser más eficientes en los cobros.

Tamaño susto... se llevaron los trabajadores del SAT en Los Mochis. Alguien llegó de la Ciudad de México y despidió a decenas de trabajadores, incluso a algunos que tenían diez o veinte años de servicio. Dicen que los hicieron firmar sin derecho a liquidación. Falta saber qué dice la titular, Alba Luz Báez Parra, o si también habrá cambio. Por lo pronto no quiso informar nada. Es considerado normal por el recorte en el presupuesto para dependencias federales. Ya se sabrá...

Se sube al ring otra vez. El alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, prepara el escenario para enfrentar un pleito legal con la Universidad Autónoma de Sinaloa debido al descubrimiento de una toma ilegal de agua en el polideportivo. El Químico Benítez reveló este nuevo caso de robo de agua durante una conferencia de prensa, y, pese a que llegaron a un acuerdo con la Vicerrectoría de la UAS para liquidar los 1.5 millones de pesos de adeudo que corresponde a los últimos seis años, estos pagarían regresando de vacaciones. Al parecer, la decisión molestó al alcalde, quien de inmediato hizo pública la situación de la UAS.

La reestructuración. La crisis que en los últimos procesos ha enfrentado el PAN y que lo ha llevado a colocarse a nivel nacional como el tercer partido ha sido un duro golpe que líderes panistas consideran que debe ser atendido. A decir del presidente del partido en Angostura, Ramón Alberto Urías Camacho, las alianzas y la designación de candidaturas no han generado un ambiente de fortaleza; al contrario, generó desagrado y malestar, por lo que el esfuerzo ahora de generar mayor acercamiento será una herramienta fundamental para el partido.

A marchas forzadas. Las autoridades de Guasave, específicamente de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, dicen que andan trabajando a marchas forzadas en la rehabilitación del estadio Francisco Carranza Limón, pues ante el anuncio que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que para el mes de enero visitaría estas tierras, ya se dijo que muy posiblemente sea este el lugar donde lo reciban. Y podría llevar mucha verdad el rumor, tomando en cuenta la promesa que el mandatario federal le hizo en campaña a los guasavenses y lo que se ha comentado de que las gestiones para que Guasave de nuevo tenga equipo de beisbol profesional van muy encaminadas. A ver si anuncia que también lo van a dejar como nuevo para el regreso de los Algodoneros.