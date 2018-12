Triunfo campesino. Durante tres días, los productores agrícolas gestionaron y presionaron a los diputados locales para que evitaran un recorte al campo sinaloense, que sería letal para ellos. En medio de protestas, algunas de ellas subidas de tono, se llegó a un acuerdo para reasignar ocho mil millones de pesos para apoyarlos vía presupuesto, y aunque no fue suficiente ni quedaron satisfechos, ven este movimiento como un triunfo, aunque están conscientes de que lo que viene para el próximo año y lo que resta del sexenio será complejo, con todo y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió mucho en su campaña que mejoraría el presupuesto para el campo, pero su proyecto presupuestal incumplía con sus promesas.

De seguridad. Aunque el alcalde Manuel Guillermo Chapman salió de vacaciones para estar con sus padres en Estados Unidos esta Navidad, el secretario del Ayuntamiento, Andrés Estrada Orozco, mandó un video a los ahomenses para que se sientan seguros, pues las autoridades estarán trabajando para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de la población. En el video, como para que no quedara duda, pide a los ahomenses que se sientan tranquilos de que el Gobierno estará al pendiente de todos. Eso sí, pide a la población que cuide los excesos por seguridad de las familias. Los que también hicieron su programa por sexto año consecutivo, sin importar el cambio de administración, fueron los agentes de Seguridad Pública: el Policlós llevó ayer juguetes a los niños que no tienen posibilidad de comprarlos para que pasaran una bendita Nochebuena.

Pedrada. Hablando de las autoridades, al que le tiraron una indirecta es al titular de la Vía Pública en Guasave, Mario Figueroa, pues los comerciantes organizados señalan que, así como ha ocurrido en muchos años anteriores, no ha habido control de los llamados vendedores «golondrinos», quienes terminan por mermar sus ventas. Aunque dice un refrán que para todos hay, los comerciantes ven injusto que mientras ellos cumplen con obligaciones establecidas por la ley y pagan servicios como agua, luz y renta para poder mantener sus negocios, simplemente no ven bien que lleguen foráneos con carretita en mano y se paseen por las principales calles de la ciudad ofreciendo prendas y mercancías que ellos también tienen y terminan por perjudicarlos en sus ventas. A ver qué explicación da el funcionario al respecto.

Contrastes. En el costero municipio de Escuinapa, el alcalde morenista Emmet Soto Grave presume las verbenas y el reparto de regalos que ha dado a la ciudadanía, pese a la difícil situación por la que atraviesa el municipio. Sin embargo, la fiesta ha dejado un amargo sabor de boca, pues la mayoría de los regalos fueron aportados por los empleados del Ayuntamiento, quienes también han tenido que lidiar con el retraso en el pago de salarios y aguinaldos.

Ahora resulta. No cabe duda de que en Mocorito falta mucha comunicación entre funcionarios y el Patronato de Bomberos, pues, pese a que Noé Contreras Avendaño es el presidente de los «tragahúmos» y también secretario del Ayuntamiento, los regidores Eduardo Robles (PAN), Alondra Félix Rodríguez, Tamara Gil Chaires (PAS) y Claudio López Camacho (Morena) no sabían que esta institución de auxilio necesita de manera urgente comprar unas quijadas de la vida, pero que no completa el dinero para hacerlo. Lamentablemente, durante la colecta, que se realizó en días pasados, Contreras Avendaño pasó por alto darles a conocer a los ediles las muchas necesidades que tiene la corporación y que requería de su apoyo para salir adelante, por tal motivo los regidores no dieron una buena aportación en su momento; pero hoy, una vez enterados del problema, son materia dispuesta para apoyar las causas nobles y justas que sean de beneficio para el pueblo mágico.