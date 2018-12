Reasignaciones. Una vez que se le dio primera lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, la Comisión de Hacienda comenzó con los trabajos de dictamen para presentarlo ante el pleno el lunes 31 de diciembre. Previo a esto, los legisladores se reunirán con titulares de entes públicos que solicitan más recursos para el próximo año. Se prevé que sean atendidos el sábado, aunque ayer por la mañana lo hicieron con el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, quien solicitó un incremento presupuestal de 289 millones de pesos. En los primeros análisis, Graciela Domínguez Nava, coordinadora de la bancada de Morena, comentó que el proyecto presentado por el Ejecutivo estatal tiene opacidad y está incompleto, por lo que planean hacer recortes a algunas partidas.

Sin colores. De mucho impacto resultó para Mario Zamora Gastélum, senador del PRI, las muertes de su amigo y compañero en el Senado Rafael Moreno Valle y de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, fallecidos en accidente aéreo el 24 de diciembre. El mochitense hizo amistad con Moreno Valle en los últimos meses, tan así que recientemente comió en casa de sus padres, incluso horas antes le había enviado un mensaje por la Navidad, y el panista le contestó. El senador dijo que espera ver un Gobierno federal que realice una investigación profesional, seria y transparente para que no queden dudas sobre lo ocurrido y se acaben las especulaciones.

Hay tiro. Vaya balconeada le dio la síndica procuradora Elsa Bojórquez al secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores Segura, por supuestamente filtrar información y poner sobre aviso al titular del órgano interno de control, Rafael Padilla Díaz, a quien le iniciaron un procedimiento para su posible destitución. Los dos personajes más cercanos al alcalde Guillermo Benítez Torres se encararon durante la sesión de cabildo, mientras el presidente municipal se retorcía en su interior para soportar el desfiguro que protagonizaban los funcionarios. Después, Benítez saldría a declarar que la sesión de ayer no era lugar para ventilar esa situación, y negó que su equipo se esté desmoronando. En respuesta, el secretario del Ayuntamiento dijo que está dispuesto a meterse a las indagatorias correspondientes.

Rijoso. Cuentan por ahí que en el Gobierno municipal ya hay, a escasos treinta y tantos días de haber iniciado la administración municipal, un funcionario incómodo que ha provocado dolores de cabeza a varios. Contrario a la defensa que la presidenta municipal Aurelia Leal López pudiera hacer de él, José Luis Guerrero Sánchez, secretario del Ayuntamiento, es quien se advertía podría acarrear algunos problemas a la administración «del cambio», y ya lo está consiguiendo, pues dicen que ya tuvo un fuerte agarrón con el tesorero Joel Quintero y con la secretaria de Presidencia, Karina Vallejo, quien hasta dicen está por tirar la toalla por esta causa. A estos rumores, que podrían llevar mucho de verdad, se sumarían otros detalles, como el que regularmente el secretario no le da por contestar llamadas telefónicas ni atender a las personas que se lo han solicitado para atender algún asunto en particular. Si es así, ¡qué pena!, pues tendría que comprender que es un empleado de los mismos ciudadanos.

Una tras otra. Vaya que le tocó bailar con la más fea a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez en Angostura, pues no sale de una cuando ya le llega otro ramalazo. Esto porque apenas se encuentra estabilizando las finanzas y saliendo con los pagos, cuando los elementos policiales ya se le manifestaron para exigirle el pago completo de 65 días, no 60, como se les pagó. No conforme con eso, acababa de pasar la celebración de la Navidad, cuando la poca maquinaria que dejaron funcionando la hizo quedar muy mal con la población porque sufrieron desperfectos, y las pocas unidades que hay en el taller se encuentran sin llantas y con el motor dañado, lo que le provocó un dolor de estómago, que tuvo que echar mano de camionetas de amigos tan solo para responder con la recolección de basura.