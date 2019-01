‘Habemus’ presupuesto. Han transcurrido 22 días del año, y finalmente hay Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, cuyo decreto fue publicado hoy en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa para que pueda entrar en vigor, al ser aprobado ayer por unanimidad de los diputados locales. Y aunque muchos de ellos lo hicieron a regañadientes, no tuvieron más opción que acatar la línea que les enviaron desde Palacio Nacional y llegar a un acuerdo con el Ejecutivo estatal, en un punto medio, entre las pretensiones de reasignar mil 600 millones de pesos. Con la entrada en vigor del Presupuesto estatal se espera que se estabilicen las finanzas estatales, que derivó en retraso en los pagos a los trabajadores de confianza. A pesar de que ya había un acuerdo previo, que se reflejó en la votación unánime de los legisladores, no hubo civilidad en los morenistas, con todo y sus grupos de apoyo que los aplauden en casi todas las sesiones y abuchean a los opositores.

Turismo parlamentario. Los que presumen que su líder y padrino político anda en Estrasburgo, Francia, son algunos integrantes del grupo de las eme en forma de arroba en Ahome. Al que no le hablan, le envían por las redes sociales lo que el senador mochitense Mario Zamora Gastélum presume por esa misma vía desde Europa. Lo que pasa es que Zamora Gastélum es integrante de la delegación mexicana de senadores que participa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, evento que se realiza en la ciudad francesa mencionada. No se sabe qué provecho va a tener para los mexicanos ese viaje, pero los zamoristas festejan que su líder esté en ese país europeo porque le da categoría. ¿Será?

Esperanza. Los sectores productivos de Mazatlán confían en la cercanía que ha mantenido el alcalde morenista Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres con el presidente de la República para que el municipio siga siendo beneficiado con obras y programas, como lo fue en el último periodo de la administración que encabezó Enrique Peña Nieto. Por ello, el sector pesquero de altamar ya realizó una reunión previa con el munícipe para entregarle un pliego petitorio que quieren mostrar directamente al mandatario del país en la visita que realizará a Sinaloa el 25 y 26 de enero. Esperemos que el presidente municipal cumpla las expectativas de los mazatlecos y no se convierta en una decepción.

El bochorno. En Guasave, el que está quedando como un mentiroso a la vista de todos es el diputado federal Casimiro Zamora Valdez, pues resulta que al hacer la revisión en los recursos etiquetados para obras en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a Guasave no le habría tocado nada, de no ser por los poco más de 50 millones de pesos que se le asignaron a la obra de construcción de la unidad de medicina familiar del Issste. El fiasco no habría sido tan mal visto si el legislador federal no hubiera anunciado con bombo y platillo que a Guasave le iba a ir muy bien este año al supuestamente etiquetarse 2 mil 390 millones de pesos, mismos que al parecer se esfumaron, y ahora el diputado, si es que ya le cayó el veinte, no ha de saber qué cara dar ante los que lo impulsaron como representante popular bajo las siglas de Morena.

Que sirva de experiencia. Respecto a la reasignación de los recursos en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, la diputada local Mónica López Hernández había señalado un día antes, durante su visita a la ciudad de Guamúchil, sobre la aprobación del mismo, que esto podría servir de experiencia a la bancada de Morena en el Congreso local para que a la otra tenga mayor cuidado para ver cuáles son las partidas que se pueden reasignar sin trastocar ningún interés ni caer en la ilegalidad, y manifestó que hay muchos rubros que se redujeron sin tomar en cuenta un análisis o un estudio que pudiera determinar que se requería de esa manera.