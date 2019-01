Inquietud morenista. Conforme se acerca el día para el arribo a Sinaloa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, crece el nerviosismo y la inquietud de los morenistas, sobre todo de quienes son cabeza de los grupos que se han conformado y que internamente traen una guerra por controlar el partido en Sinaloa. Ha trascendido que hay la intención de algunos liderazgos de gestionar una reunión con AMLO para hacerle planteamientos; pero en la agenda del presidente no tiene previsto recibir a grupos locales. Sin embargo, según nos han informado, dará un mensaje fuerte para calmar a los morenistas que andan muy inquietos y que no han obedecido las líneas que les ha mandado, principalmente de muchos diputados locales que han perdido el piso y han tenido un desempeño desafortunado y hasta bochornoso. Después de la visita del fin de semana de López Obrador, por fin habrá orden en Morena. Al menos eso se espera.

Eso nomás faltaba. Los pocos que quedan en el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa se hacen la vida imposible. Un grupo de perredistas, entre ellos el exdiputado local ahomense Efrén Lerma Herrera, está planteando «darle las gracias» al presidente de ese instituto político, Audómar Ahumada Quintero, por considerar que encabeza un liderazgo espurio. Cuando menos eso es lo que Lerma Herrera le dice a los perredistas ahomenses para ganar adeptos en su lucha. Se habla de que la maniobra que Ahumada Quintero hizo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRD para seguir al frente del sol azteca ya el grupo contrario se la «engüeró», lo que —dicen— provocó el enojo del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Algunos estiman que lo poco que queda del PRD en Sinaloa se lo acaban en las próximas elecciones, si no es que antes.

Desilusión. Los cambios en la agenda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han provocado lamentos entre los comuneros de Rosario. Los desplazados por la construcción de la presa Santa María —uno de los proyectos que el mandatario visitaría— tenían la esperanza de lograr una reunión directa para exponerle el incumplimiento de los acuerdos de indemnización, entre ellos el retraso en la construcción de viviendas que les fueron prometidas. Ahora se les ha planteado la posibilidad de un reunión rápida, pero con tanto cambio no tienen ninguna seguridad.

Encontronazo. En Guasave, los que han andado prácticamente confrontándose son los diputados locales Eleno Flores Gámez y Flora Miranda Leal, pues ambos han mantenido posturas diferentes en el tema del nuevo centro de justicia penal que se busca para esta zona. Cuentan que esta rivalidad inició desde que el diputado pretendía quedar en la comisión que la diputada hoy integra y que desde un inicio se marcó un distanciamiento por la inclinación que este marcó en apoyo al Gobierno estatal, y que quedó de manifiesto en la discusión y aprobación del presupuesto estatal de este año. Para lograr la aprobación del decreto 177 que crea un nuevo distrito judicial, ojalá que «jalen» parejo, pues, más allá de sus rivalidades, se necesita que trabajen por el bien de sus representados.

Con las reglas de siempre. Los nuevos lineamientos con los que tendría que estar trabajando el Seguro Popular todavía no han sido dados a conocer, por lo que la directora general del Seguro Popular en la entidad, Rosa Elena Millán Bueno, señala que la cuarta transformación aún no llega en este sentido al estado, pues para no perder el tiempo esperando y poder continuar brindando el servicio a la población tienen que continuar trabajando de la misma manera, tal como lo han hecho siempre. ¿Qué tanto tardarán en llegar y aplicarse las nuevas reglas de operación?