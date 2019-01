Presupuesto en marcha. Finalmente, Sinaloa cuenta con Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, que entró en vigor el sábado, una vez que fue publicado el pasado viernes el decreto que la expide en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Con esto se normalizará la operatividad del Ejecutivo estatal y de los organismos autónomos, donde hubo problemas con el pago de la nómina, y se espera que en esta quincena no se repita. Con esto se cierra el capítulo del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo por el presupuesto estatal; y con la visita de Andrés Manuel López Obrador iniciaría de manera formal la etapa del Primor, aunque muchos morenistas todavía se resisten a aceptar las líneas que les dio el presidente de la República en sus discursos.

Salió el peine. Dicen que el Jurídico del Ayuntamiento, Jonathan Gutiérrez, anda que no lo calienta ni el sol por el error que cometió en el asunto de la denuncia de los vecinos del Infonavit Macapule y que provocó la orden de arresto contra la síndica procuradora, que luego se victimizó. Resulta que cuando llegó el oficio del Juzgado, el abogado del Ayuntamiento intentó notificar a los denunciados: presidente, secretario, regidores y síndica procuradora, pero no logró la firma de Angelina Valenzuela Benites (de notificada, pues) porque Andrés Estrada, secretario del Ayuntamiento, le dijo que él hablaría con ella y los regidores, pero resultó que ella no firmó y se terminó el plazo. Es decir, todos se dieron por notificados, menos ella, de firma, claro, porque de palabra sí. Dicen que cuando llamó a cuentas a los funcionarios, el presidente municipal Billy Chapman se dio cuenta de que el que no está dando resultados es nada más y nada menos que quien le debe quitar problemas: el secretario. De que hay enemigos adentro, los hay.

Llamado. Luego de la visita que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó por el sur de Sinaloa, el alcalde de Escuinapa, el morenista Emmet Soto Grave, fue llamado a la Ciudad de México en carácter de urgente. Ahí, el lunes, desde las 06:00 horas, inició una serie de reuniones con funcionarios de primer nivel para buscar soluciones a la crisis que se vive en ese municipio por los daños provocados por el huracán Willa en octubre pasado. Al parecer, el mandatario del país vio un problema que urge resolver.

Con el nuevo grupo. Como un excelente anfitrión se lució Francisco Javier López Cervantes, expresidente municipal por Mocorito, al recibir a la comitiva de la militancia de Morena en su hogar momentos antes de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio inicio al Programa Nacional de Lectura. En el encuentro les ofreció el desayuno. Estuvo la coordinadora de los diputados por Morena, Graciela Domínguez Nava; la diputada federal Yadira Marcos, la senadora Imelda Castro, entre otras figuras de la clase política lopezobradorista, quienes luego acompañaron al anfitrión al encuentro con el presidente. A López Cervantes no se le veía desde hace algunos años en eventos públicos de este tipo tras abandonar la presidencia, la cual ganó bajo las siglas del PRI, partido que abandonó en los últimos meses para conformar la izquierda junto a AMLO.

Decepcionados. Los que no quedaron nada contentos con el mensaje que dirigió el pasado domingo ante cientos de guasavenses el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fueron los productores agrícolas, pues lejos de esos 5 mil 500 pesos que el mandatario federal dijo podrán recibir por tonelada de maíz, los del sector campesino señalaron que el esquema que está impulsando el Gobierno federal no les conviene por la simple y sencilla razón de que en Sinaloa se produce para vender, no para consumir, por lo que dicho planteamiento solamente favorece a quienes siembran menos superficie. Según Alfredo Rosales Gámez, presidente del Comité Campesino 8, si no hay un planteamiento en concreto para los productores sinaloenses, la próxima cosecha de maíz, que podría iniciar en mayo, se advierte que será catastrófica al no garantizarse precios de garantía más redituables.