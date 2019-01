Ley de Remuneraciones. A pesar de haber sido aprobada por el Congreso del Estado durante los últimos días del año pasado, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado todavía no está vigente porque no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, cuya acción de inconstitucionalidad fue presentada por los senadores del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y uno independiente. Ambas normas están congeladas, por lo que, antes de promulgarla, el Ejecutivo estatal espera la resolución final de la Suprema Corte para actuar en el mismo sentido.

Sin compromiso. El desfile de personalidades por Ahome sigue, a propósito de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Algunos han causado buena impresión; mientras otros quedan a deber, como ayer la senadora Susana Harp Iturribarría. Esta fue invitada al Foro de Consulta de Cultura, en el que estuvo el alcalde Guillermo «Billy» Chapman acompañando a la directora de Planeación e Innovación, Juana Minerva Vázquez, y al director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Ahí, Chapman refrescó su inquietud de que en la ciudad se abra una librería, lo que no existe en la actualidad. Le pidió el apoyo para eso, y la senadora se remitió a contestarle que exigiera una librería del Fondo de Cultura Económica y, si se lo permitían sus tiempos de legisladora, lo acompañaría con el representante de la librería Gandhi. O sea, no lo sacó del apuro. Otra cosa hubiera sido que ella se comprometiera a gestionar la librería ante el FCE y haberle dicho que lo acompañaría con el representante de Gandhi, nada de que si se lo permitían sus tiempos de legisladora.

Ambiente. Aún faltan 28 días para que en Mazatlán inicie la fiesta del carnaval, y en la ciudad ya se vive un revuelo. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció el reparto de 30 mil boletos para los principales eventos de Mazatlán, y la entrega iniciará el próximo 5 de enero. Como antecedente está el dato de que la banda El Recodo ya repartió 5 mil boletos para uno de sus bailes carnavaleros, los cuales se agotaron en menos de una hora. Simultáneamente, los hoteleros reportan casi un 100 por ciento de reservaciones para esos días.

¿Valdrá la pena? En el Gobierno municipal de Guasave se dice que siguen fuertes las confrontaciones entre el secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, y algunos funcionarios de primer nivel, lo que no sería nada extraño, considerando que dicho servidor público tiende a darse su nivel de importancia, lo que —dicen— le ha generado algunos conflictos en otros espacios que ha ocupado, por ejemplo, como militante del PAN. Después de que —se dijo— hubo un conflicto con el tesorero Joel Quintero y la secretaria de presidencia, Karina Vallejo, dicen que la última víctima, por así decirlo, fue la directora del área de Comunicación, aunque no se sabe el porqué. El problema es que apenas lleva tres meses esta administración, y dicen que son muchos más los problemas que ha generado, por lo que valdría la pena que la alcaldesa Aurelia Leal aplicara el popular dicho de «no me ayudes, compadre».

De lujo. A los regidores de Angostura parece no generarles problemas que la administración municipal se encuentre en una situación financiera en crisis, pues los señores ya se encuentran analizando la posibilidad de hacer el contrato con un fotógrafo profesional que les ha presupuestado un cobro de 38 mil pesos por un set de fotos individuales y en grupo, el cual será usada en la página web del municipio. Tanto la presidenta Aglaeé Montoya Martínez, como los ocho ediles, analizan la contratación, tema que fue llevado ante cabildo para ponerse de acuerdo con qué estudio contratar, y hasta ahora ni el equipo de fotógrafos con los que cuenta el municipio ni los que ofrecen sus servicios en la región del Évora los convencen porque la propuesta más viable es de un fotógrafo de Culiacán que les estaría cobrando 38 mil pesos a cada edil por su set de fotos para el portal web.