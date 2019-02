Improductivos. El Congreso del Estado clausuró ayer el primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, que pasará a la historia como uno de los más improductivos y polémicos de los que se tenga memoria, debido a que el grupo mayoritario —conformado por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social— privilegió más los asuntos polémicos que los temas que son sustanciales para el desarrollo del estado. En los cuatro meses de trabajo legislativo aprobaron expedir las leyes de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la de Austeridad, que todavía no están vigentes porque no han sido publicadas en el Periódico Oficial; y la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos fue aprobada luego del veto del gobernador Quirino Ordaz. Los mismos legisladores han reconocido la improductividad y el aumento de la parálisis legislativa, y todo por la inexperiencia, la falta de preparación y de buenos asesores de la mayoría de los legisladores morenistas, que si no cambian su mentalidad, esta legislatura no avanzará.

En prueba. Por momentos se las vio negras, pero por fin Jaime Montes Salas, delegado de Programas Integrales del Gobierno federal, salió avante en la reunión con productores del valle de El Carrizo que amenazaban con tomar la carretera México 15 o la caseta de cobro situada en San Miguel Zapotitlán. Ahí, el llamado superdelegado reiteró el compromiso del Gobierno federal de darle solución al problema que vive el campo mexicano. Incluso, los productores tuvieron que votar si le daban plazo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Baltazar Hernández le dijo a Montes que por acuerdo sí le dan un voto de confianza, siempre y cuando se acabe la demagogia y la simulación. Es decir, el plazo es de ocho días, no más, para tener un avance de la red de operación y de cómo se va a tratar la agricultura comercial. Así nomás.

A lo grande. Por proyectos ambiciosos no paran en Mazatlán, y si no, pregúntenle al alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres, quien cada mes se plantea uno nuevo. En reciente reunión con alcaldes del sur de Sinaloa, en el que se trataron temas sobre la próxima visita —regresa en este mes— del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso hacer un bloque común de gestión para sacar adelante, entre otros temas, una línea de tren que uniría a Mazatlán con Durango. También habló de conseguir la denominación de origen para el mezcal que se produce en el sur de Sinaloa. A ello se le suma que en días anteriores anunció el plan para bajar las tarifas aéreas a Mazatlán, y meses atrás la propuesta de cambiar el puerto hacia la Isla de la Piedra. Con tanto proyecto, ya hay quien lo cuestiona que para cuándo iniciará las obras municipales que, esas sí, le compete realizar como alcalde de Mazatlán.

Incertidumbre. A pocos meses de que inicien las trillas de maíz, priva entre los productores agrícolas del estado la incertidumbre respecto a la comercialización de dicho grano. Esto porque el Gobierno federal ha destacado la aplicación de políticas que favorecen en gran medida a los productores de autoconsumo; sin embargo, aún no está claro el panorama sobre cómo funcionará en este año la comercialización. Pareciera que las cosas se acumulan, porque, encima de todo, la producción que se estima para este ciclo es mucho mayor a la del año pasado. Urge que definan, pues, de otro modo, el sector quedaría desprotegido y, como siempre, los más beneficiados ante la incertidumbre serían los compradores. Se ha hablado ya de un acercamiento con el secretario federal de Agricultura para tratar este tema. Ojalá que el encuentro sea de mucho provecho.

Apoyo para bibliotecas. Recientemente se anunció la asignación de un recurso por 15 millones de pesos a nivel estatal para rehabilitación de bibliotecas, lo que contempla también las del municipio de Salvador Alvarado, según dijo la directora del Instituto Municipal de Cultura, Oralia Castro, las cuales se ubican en la cabecera, así como en las comunidades de El Salitre, Tamazula II y Caitime. El detalle es que el recurso, aunque está etiquetado y por llegar, se presume pueda ser poco para tanto, eso sin consultar aún cuánto le corresponde, por ejemplo, a Salvador Alvarado, así como las condiciones en que las bibliotecas se encuentran.