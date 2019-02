Crisis financiera. El Ayuntamiento de Culiacán atraviesa por una compleja situación financiera, que dificulta su capacidad para brindar los servicios públicos de manera normal, y no cuenta con recursos para realizar obras importantes. El plan del alcalde Jesús Estrada Ferreiro es contratar un crédito con Banobras por 800 millones de pesos, cuyos directivos vendrán el viernes a Culiacán para revisar el proyecto del metrobús y hacer recorrido por las vialidades por donde circulará. Pero Issel Soto González, tesorera municipal, dejó las cosas bien claras: informó que el Gobierno municipal no tiene capacidad de endeudamiento, y aunque se lo autoricen, no podrá pagarlo, por lo que debe ser el Gobierno del Estado quien lo contrate y cubra con recursos propios. Estrada Ferreiro asegura tener el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que habrá que esperar para conocer si es verdad.

Anticorrupción. Si la corrupción pudiera combatirse con asociaciones, otra cosa fuera. El asunto es que la asociación civil Iniciativa Sinaloa lanzó ayer la convocatoria para integrar la Red Estatal Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, a fin de crear un grupo de organizaciones civiles y ciudadanos libres que estén dispuestos a trabajar e incidir en el sistema local anticorrupción. Alonso Meza Camacho dice que la intención es vincular el sistema local anticorrupción a través del Comité de Participación Ciudadana, incluso junto con Tierra Colectiva de Baja California bajaron un fondo internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). Por ganas no queda. Ya se verá.

Promoción. En Mazatlán, la administración que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres ha desatado un furor por los boletos para los principales eventos del carnaval, que iniciará el próximo 28 de febrero. El Ayuntamiento inició ayer la entrega de 30 mil boletos gratuitos para ver las coronaciones, y hubo personas que llegaron a hacer fila desde las 03:00 de la mañana. Si eso fue en el primer día para atender solo a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes, los próximos días se espera que haya un verdadero «tsunami» de personas en busca de las entradas, sin mencionar el reparto que se hará en las comunidades rurales. Con ello se prevé que el próximo carnaval sea uno de los que más asistentes tenga. Por cierto, los hoteles reportan una reservación casi total para esos días.

No le gustó. En la Jumapag dicen que los del consejo tardaron más en aprobar los puestos que propuso la alcaldesa para que estuvieran en algunas representaciones, que ellos en irse. Tal es el caso del perredista Domingo Espero, a quien la alcaldesa Aurelia Leal había propuesto como director del área de Compras, y cuentan que a este simplemente no le agradó y decidió poner tierra de por medio, dejando acéfalo este puesto, aunque hay quienes dicen que en realidad lo que no le convenció fue la paga, y que por eso prefirió regresar al trabajo que mantenía en el Cesavesin. Por cierto, ayer, la mandataria dijo que mañana jueves habrá reunión de consejo, donde darán a conocer los resultados de la auditoría que se realizó a la Junta y también podrían ventilar ante los integrantes del consejo la propuesta final que hace el organismo sobre la revisión del contrato colectivo de trabajo, bajo el cual se rige el sindicato de trabajadores al servicio de esta paramunicipal. Ojalá quieran transparentar la sesión y la hagan pública.

A revisión. Como una medida de dejar las cuentas claras y determinar responsabilidades, la tarde de ayer los regidores de Angostura en sesión extraordinario de cabildo aprobaron la contratación de un despacho externo que les cobrará 180 mil pesos para realizar una auditoría al Ayuntamiento y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado. La acción fue tomada luego de que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez hiciera la petición de esta auditoría para que se aclaren situaciones financieras porque se sospecha de los malos manejos que se tuvo en la administración que estuvo al frente durante el gobierno del 2018. ¿Temblarán mucho los exfuncionarios municipales?