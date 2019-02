Ruptura morenista. Tres días después de la reunión de la amistad a la que acudieron senadores, diputados federales y locales y alcaldes de Morena, trascendió que hay un proceso interno entre los integrantes del grupo parlamentario en el Congreso del Estado. El pasado 10 de enero, el legislador morenista Jesús Palestino Carrera presentó una denuncia por violencia política ante la Comisión de Honor y Justicia en el Comité Ejecutivo Nacional del partido contra la coordinadora parlamentaria Graciela Domínguez Nava, y todo por diferencias por no haber apoyado en la votación del Presupuesto de Egresos del Estado. En la denuncia, propuso como testigos testimoniales a sus compañeros de bancada María Victoria Sánchez Peña y Fernando Mascareño Duarte, quienes también sufrieron de violencia política de los morenistas y de los grupos de porra que acarreaban a las sesiones. Este conflicto interno dará mucho de qué hablar, incluso cada vez cobra más fuerza el rumor de un cambio de coordinador parlamentario.

En evidencia. No pasaron muchos domingos para que se hiciera añicos la justificación que puso el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, para no ir al Aeropuerto Internacional de Los Mochis con el fin de despedir al presidente Andrés Manuel López Obrador en la primera gira que hizo por Sinaloa. Es más, los que aseguraron que Chapman había mentido parece que tienen la razón y les aumenta los argumentos a sus detractores de Morena para torpedearlo más. Resulta que en aquella ocasión Chapman argumentó que no fue con López Obrador porque los domingos los dedica a su familia. Su expresión fue irreductible, sin margen a que haga otra actividad que no sea con su familia. ¿Y por qué el pasado domingo estuvo en el acto formal del Torneo de Pesca en la presa Huites? ¿Qué no era domingo que debería estar con su familia? Incluso se habla de que paralelamente a esa acción su grupo político aprovechó para repartir despensas y otros apoyos a la gente de las comunidades de Choix, lo que algunos interpretaron que inició su campaña para el 2021. Pero le salió contraproducente, porque lo acusan de que no da con bolas en Ahome y se quiere lucir en otras partes.

Persiste la «normalidad». Mucho se dijo sobre el orden que se iba a poner en la glorieta Sánchez Taboada, donde los vendedores por un lado tienen décadas y de sus ventas dependen las familias; pero también afectan y ensucian uno de los puntos más emblemáticos de ese bello Paseo Claussen de Mazatlán. En la zona hay botes de basura, pero la suciedad persiste, pues parece que el turismo tampoco se interesa por cuidar y tira la basura donde sea. Hay botes para desechos —faltan más—, pero parece ser también un tema de actitud, mismo que la autoridad tampoco regula como debe. Lo que se daña es la imagen de Mazatlán, más allá de posturas políticas.

Muy ‘ad hoc’. Ayer que la alcaldesa Aurelia Leal López acudió para participar en el Lunes Cívico de la escuela primaria Emiliano Zapata, en la sindicatura de Ruiz Cortines, cuentan que el personal del plantel la recibió con todas las atenciones, y el dato curioso que llamó mucho la atención fue que hasta colocaron una alfombra roja para que por ahí pasaran las autoridades, como ocurre en los eventos de gala de grandes celebridades. Será acaso que de plano querían quedar muy bien con las autoridades o que se quedaron con la idea de la entrega de premios que una noche antes se había hecho en televisión, lo que motivó a su colocación para las «grandes celebridades» que los visitarían.

La preocupación. A unos días de que se anuncie la colecta de Cruz Roja, el presidente del Patronato en Angostura, Imuris Higuera Araujo, se encuentra en el dilema de saber si participarán los empresarios o se volverán de la vista gorda como el año pasado. Esto porque resulta que el año pasado en pleno acto de cierre como muestra de apoyo se comprometieron a sumar su ayuda para lograr la meta —la cual, efectivamente, se cumplió—; pero solo en promesa, porque el recurso que habían dicho que aportarían jamás llegó. Esto desequilibró el presupuesto para el gasto anual, generando incluso que los problemas financieros se hicieran presentes, causando el retraso del pago de quincena por siete días, pero que por fortuna no ha causado mayores. El dilema será ahora si apoyarán los empresario o solo será un anuncio para quedar bien.