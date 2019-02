Alcalde indiferente. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sigue mostrando indiferencia sobre las malas condiciones con las que operan los policías municipales, que patrullan en unidades con fallas en los motores y llantas desgastadas, y simplemente se justifica diciendo que no tienen presupuesto para reparación y compra de llantas para las patrullas; además, les ha quitado una serie de apoyos a los agentes, como los bonos por actos heroicos y ayuda para el pago de las colegiaturas de las licenciaturas y las maestrías que estudian, porque —según Estrada Ferreiro— los policías no tienen tiempo para estudiar. Es mucha la insensibilidad que ha mostrado el alcalde, y no tiene empacho en declararlo. Y mientras que Jesús Estrada trata mal a los policías, la percepción de inseguridad en la ciudad y el miedo de la población de salir a las calles crece todos los días.

Piensa mal y... Más que extraño, para los que vieron ayer desayunando en conocido restaurante de Los Mochis al alcalde Billy Chapman y al exdiputado federal Bernardino Antelo Esper, resultó madrugador y hasta arriesgado, aunque unos pararon oreja y otros levantaron ceja, pues todo indica que las negociaciones van por donde se ha dicho: que el presidente municipal trabaja ya rumbo al 2021 y que el director de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa (Inapi) está esperando su turno para la presidencia municipal de Ahome. ¡Y luego dicen que hay mucho malpensado!

Llueven quejas al superdelegado. Ayer, durante una reunión que tuvo el superdelegado Jaime Montes con empresarios de Mazatlán, estos le expresaron al funcionario su temor por los recortes al programa de guarderías, pues temen que algunos empleados empiecen a fallar a sus trabajos o de plano se salgan por no tener en dónde dejar a sus hijos, lo que al final de cuentas afectará en la productividad de los negocios. A ello, el delegado explicó que habrá apoyo, además les dijo que pueden beneficiarse del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. De este programa, los empresarios afirmaron que las reglas no están muy claras. Fue, pues, un encuentro para expresar sus quejas y temores a Jaime Montes. Habrá que ver los frutos que tenga esta reunión.

Se lleva los aplausos. Ayer que vinieron al municipio los secretarios de Salud, Efrén Encinas Torres, y el de Educación, Alfonso Mejía López, llamó la atención cómo este último se apropiaba del micrófono rompiendo protocolos, pues en todo momento habló de que lo más importante para la Secretaría que representa son los niños, su educación y su salud, lo cual es aplaudible, pero que en ese sentido el funcionario tendría que reconocer que son muchas las necesidades que se tienen en esos sentidos. Por muchos es sabido que dentro de las principales fallas o necesidades en el tema educativo prevalecen las de infraestructura y que muchas veces los niños sufren las consecuencias de esa tardanza para responder a sus demandas, así que bien por el funcionario, pero ojalá se aplique más en la búsqueda de alternativas para atender tantas necesidades.

Cumpliendo compromiso. La sorpresa que se llevaron los líderes agrícolas cuando la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, entregó la placa como asistentes parlamentarios en el Congreso de la Unión. Esta decisión llegó para Carlos Beltrán Astorga, Alberto Rivera Ramírez, Saúl González y Ramón García Reyes, cuando mantuvieron un encuentro con los diputados federales Alfredo Villegas Arreola y Fernando García, en donde manifestaron la falta de legislación en el tema del campo y en importancia del desarrollo del municipio, compromiso que va encaminado a fortalecer los sectores primarios y reforzar la importancia de tomar en consideración los temas en el Congreso de recate de la agricultura, la ganadería y la pesca como motores principales de la economía en Angostura.