Quejas. Luego de ser ignoradas por el Gobierno federal, que canceló el subsidio a las estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar y plantea otorgar mil 600 pesos a las madres con hijos en estas guarderías, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos han llovido quejas de las madres de familia, que acumulan 350; más nueve de las responsables de las estancias en la entidad, y exigen de inmediato las reglas de operación del nuevo programa para comenzar a recibir los apoyos económicos. De acuerdo con el abogado Gonzalo Armienta Hernández, el cierre permanente del programa es violatorio a las garantías individuales. Los casos fueron turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que deberá resolver estas inconformidades.

Al rescate. Ahora sí que el gobernador Quirino Ordaz Coppel tuvo que llegar al municipio de Ahome en una especie de rescate del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno. Esto porque, a cinco días de que iniciara el movimiento Ahome con la etiqueta #NoMásGritosNecesitamosResultados, con varios puntos de recaudación de firmas para enviarlas al presidente Andrés Manuel López Obrador por falta de atención a aguas negras, drenajes colapsados y socavones, el mandatario sinaloense, acompañado del secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, estuvo en Los Mochis para anunciar una inversión de Gobierno del Estado de más de 100 millones de pesos para los colectores Zacatecas, Degollado y Niños Héroes y terminar el de Las Mañanitas. Con algo se empieza.

Ave de las tempestades. El alcalde de Escuinapa, Emmet Soto Grave, no sale de uno para meterse en otro problema. Primero, el pleito legal que enfrenta con el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa, Lázaro Isaías Hernández, por retenerle el pago de su salario durante tres meses. Ahora, los regidores del PRI se le fueron a la yugular, evidenciándolo de que no ha asistido a las sesiones de cabildo en cinco ocasiones. Le recordaron que es en cabildo donde se toman los acuerdos para darle respuesta a las peticiones que demanda la ciudadanía. En este contexto, cómo piensa el alcalde Soto aterrizar los proyectos que ha estado ventilando a través de los medios de comunicación si no controla el cabildo, y mucho menos se toman consensos.

Que no repartan culpas. A la que no le gustó nadita que se dieran a conocer las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado en Guasave fue a la extesorera Siria Sugey Lugo Bojórquez, pues dijo que se suponía que esta era información reservada y que también con ello se incurre en una ilegalidad, y donde por cierto manifestó que parte de las observaciones obedecen a la serie de deudas que recibieron al iniciar la administración. Sobre el tema también el exalcalde Armando Leyson salió a defenderse diciendo que a él no lo anden responsabilizando de lo que ocurrió durante la administración pasada y prácticamente les mandó a decir a los que estuvieron en el Gobierno de su sucesora Diana Armenta que se rasquen con sus propias uñas y que a él no lo involucren, que tienen que ser ellos quienes las solventen y aclaren, si es que tienen los elementos para hacerlo, pues a final de cuentas sus cuentas públicas quedaron más que planchaditas.

La visita. Con el objetivo de sumar acciones que lleven el impulso al municipio y a Sinaloa en el tema de desarrollo sustentable, el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, y Carlos Gandarilla García, secretario de Desarrollo Sustentable en Sinaloa, acudieron a las oficinas del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). Los encuentros fueron con Fernando Arroyo y Annabelle Sulmont, con quienes establecieron una charla para poner en marcha algunos objetivos de desarrollo sostenible. Aunque no se concretó proyecto alguno durante la visita exprés que se hizo en la Ciudad de México, se dijeron satisfechos por la relevancia de la visita porque les permite un primer acercamiento para las futuras gestiones a través de estos vínculos.