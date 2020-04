Incongruencia. Hasta por reuniones virtuales se desata la polémica en la Junta de Coordinación, y de nuevo fue por el tema del recurso público y la falta de transparencia y de rendición de cuentas en el Poder Legislativo. Esto porque mientras algunos diputados locales de Morena, encabezados por su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, exigen cuentas a otros poderes y organismos, y les piden que apliquen medidas de austeridad para destinar recursos para afrontar la pandemia, en el Congreso se oculta información. El líder de la bancada del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, dijo que el Legislativo estatal tiene 44 millones de pesos que no se ejercieron en 2018 y 2019, y que no fueron considerados en el presupuesto del 2020, por lo que se le pidió cuentas a Domínguez Nava. En la reunión se presentó un punto de acuerdo para que esos 44 millones se destinen para la compra de despensas para las familias necesitadas, pero únicamente se destinaron 6 millones de pesos, lo que el priista considera como una incongruencia y una insensibilidad de los morenistas, que son muy buenos para exigir, pero actúan de manera contraria.

Retan. La aportación de 6 millones de pesos que hizo el Congreso del Estado para aumentar los apoyos de alimentación a los sectores vulnerables durante la pandemia de COVID-19 conlleva un reto al Gobierno del Estado. El diputado local de Escuinapa y Rosario, Édgar González, exhortó al gobernador Quirino Ordaz Coppel a aumentar los recursos para llevar alimentación a los asentamientos más pobres y afectados por la crisis desatada por la pandemia. De no hacerlos así —advierte— se podría desatar un brote de violencia y delito, como ya se ha empezado a evidenciar en algunas zonas de Culiacán. En el sur del estado, las quejas ya se empiezan a alzar en comunidades rurales, donde las despensas que distribuyen los municipios no han llegado.

A esperar. Algunos aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa no están viendo claro que en junio se lleve a cabo el cambio de esta posición. Como en otros muchos sectores, la agenda se modificó. El Congreso del Estado no ha emitido la convocatoria, y, como se ve, no está dentro de sus prioridades luego de presentarse la COVID-19, que está haciendo estragos en Sinaloa. Los defensores de los derechos humanos, entre ellos algunos aspirantes, comprenden esa situación, pero lo que tienen claro es que José Carlos Álvarez debe dejar la presidencia al terminar su periodo. Y según se habla, la institución no va a quedar acéfala, porque asume la responsabilidad el visitador general. Eso salvo que quieran favorecer a Álvarez para que cobre unos meses más.

A cuentagotas. A más de medio año de haber iniciado las labores de limpieza del río Sinaloa por parte de la Secretaría de Marina, en el Gobierno municipal reportan que el avance es de solo un 12 por ciento, lo que muestra una tardanza que nos lleva a pensar que quién sabe para cuándo culminarían con estas labores. Al paso que van, pudieran no garantizar la seguridad de quienes habitan en zonas vulnerables, considerando que el próximo 15 de mayo inicia formalmente la temporada de huracanes. El problema es que como se trata de una labor a cargo de una dependencia federal, nadie va a protestar ni urgirá que se aceleren las labores. Si se voltea a ver hacia atrás, en Guasave se puede enumerar una gran cantidad de obras que han pasado por las mismas, por lo que ni extraño caería que se siguieran alargando en los tiempos de culminación.

Sin conocimiento. En Mocorito sesionaron de manera virtual mediante una plataforma digital, pero según el reglamento del Ayuntamiento, las sesiones deben ser únicamente en la sala de cabildo. Para poder realizar esta actividad fuera de la sala destinada para sesiones se debe llevar a cabo una sesión extraordinaria en donde voten para aprobar que esta se mueva de lugar y nombrarlo recinto oficial, cosa que las autoridades del Ayuntamiento de Mocorito ignoraron por completo. La síndica procuradora Cristina Mápula Lares dijo que el alcalde Guillermo Galindo Castro, solo les hizo llegar el enlace para que comenzaran dicha sesión en donde tocaron el tema de la aprobación de la cuenta pública, tema de gran importancia, y al parecer se dejaron ver algunas anomalías, según Mápula Lares, porque no hubo claridad en los temas. Ante esta declaración y según las reglas del Ayuntamiento, es posible que esta sesión no sea legal, y lo correcto sería que se anule de manera definitiva.