Por fin. En medio de dimes y diretes, finalmente los diputados de la 63 Legislatura pudieron hacer que la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, acudiera a comparecer, de manera presencial, al Congreso. Hubieron de pasar dos llamados a que la funcionaria cumpliera con este cometido, el cual ella misma había postergado con el argumento de sentirse vulnerable a un contagio de covid-19 y, por eso, proponía su participación de forma virtual. Ayer que acudió al recinto legislativo, Félix Rivera fue blanco de señalamientos por parte de las bancadas de Morena, PT y PAN, y Graciela Domínguez, en su carácter de presidenta de la Comisión de Fiscalización, cuestionó el desempeño de la auditora porque, dijo, no hay denuncias por corrupción y, además, no se le da seguimiento a las que ya existen.

Manteles largos. Tenía una hora y media que había iniciado la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado cuando su personal convocaba a una conferencia de prensa presencial en el estacionamiento de esta dependencia. El mensaje no especificaba la hora, pero sería al concluir su participación en el recinto legislativo. Dos horas después, el aviso precisaba que a las 15:30 horas sería por fin el encuentro que, a decir de los pocos representantes de los medios de comunicación, el mobiliario era de lujo. Hasta pensaron que sería una fiesta tipo bautizo, bromearon. La carpa, las mesas con manteles largos, el equipo de sonido y las charolas de conocido restaurante con bocadillos daban cuenta que ahí se desarrollaría un gran evento social. Incluso, el acceso al lugar cumplía a cabalidad con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud, a propósito de la pandemia. Finalmente, la auditora Emma Guadalupe Félix hizo su aparición para decir que no renunciará como tal y que el problema con los diputados es la falta de comunicación.

Sin cuentas pendientes. Sea por lo que sea, el gobernador Quirino Ordaz Coppel quiere salir bien con los ahomenses. Ayer estuvo en Ahome para entregar 14 millones de pesos al Ayuntamiento de Ahome por el pendiente que tenía por concepto del impuesto predial rústico y juegos y sorteos. Dicen que con ese gesto, Ordaz Coppel evita que lo golpeen en pleno proceso electoral y más de administraciones emanadas de Morena. La visita a esta tierra se da un día después de que estuvieron el candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, y el de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, quien todavía se quedó ayer. Ordaz Coppel no solo pagó esa deuda, sino que también recorrió la carretera San José a la Villa de Ahome, la cual se reencarpetó. Es decir, le dio liquidez a la administración y manda el mensaje de que a Ahome lo trató bien con obras. Muchos entienden que el gobernador cumple con su deber, pero no falta quien asegure que lo hecho es para apuntalar al candidato de esta tierra.

Crisis. Los conflictos internos al interior de Hospital General de Escuinapa, ya advertidos por EL DEBATE en varios trabajos periodísticos, están detonando. Ayer, un grupo de trabajadores de esa dependencia se manifestaron hartos del hostigamiento, acoso laboral y malos manejos por parte del administrador. Esto se suma a las quejas existentes en el nosocomio de otros trabajadores, quienes dicen que han padecido de hostigamiento sexual. Es palpable el ambiente laboral tóxico. Trascendió que ayer mismo sería relevado el director, Eduardo Villaseñor González. Sería, el tercer cambio en la dirección del Hospital General en menos de dos años.

Situación crítica. La alcaldesa de Sinaloa municipio, María Beatriz León Rubio, grabó ayer un video desde la presa Bacurato con el fin de hacerle ver a la gente el grave problema que se vive en esa región por el tema de la sequía, y al ver la poca agua que almacena la misma deja en claro que se debe hacer mucha conciencia en el manejo del vital líquido, pues ya son más de 30 los poblados afectados y no se avizora que mejoren las cosas a corto plazo. Están supeditados a que se presenten lluvias muy copiosas, incluso si son ciclones, mejor, pero que la presa logre recuperarse, ya que las actividades de pesca, agricultura y ganadería se están viendo mermadas con todo esto, y ni se diga la gente que ya no hayan de dónde sacar agua para el uso cotidiano.

Al descubierto. El tema de la contaminación del río Mocorito, con el desfogue de aguas negras del municipio de Salvador Alvarado parece que no duele a nadie, desde hace años que esta situación se ha venido presentando; sin embargo, con el dragado que fue coordinado en estos días por parte de la Conagua, módulos de riego y gobiernos municipales, a raíz de un estudio que realizó Cenapred tras las inundaciones de la depresión tropical 19E, quedó al descubierto la fuerte contaminación al agua que ha acabado con todo tipo de vida animal debido a que pez que llega, ahí termina su camino. Este problema de desfogue de drenajes es una situación que parece no tener fin, menos dolerle a alguien, porque hasta el momento solo el gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, da anuncios de acciones que son como mejoralita, pero lo que en realidad no hay una solución a raíz debido a que se ocupa un plan de trabajo y estrategia que permita que tanto el área de ecología, el Implan y todos los organismos municipales se interesen en cómo resolver esos problemas.