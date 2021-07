Que cada quien ponga su parte contra el covid. A pesar de los conflictos en que suele meterse a cada rato, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ayer tomó la decisión de cerrar los gimnasios particulares a partir de hoy, y tianguis, desde mañana; medida que, aunque pudiera parecer exagerada, es realmente necesaria ante la ola de contagios que estamos viviendo y han posicionado a Sinaloa como el único estado en semáforo rojo en el país, amén de que Culiacán es el principal hervidero de coronavirus. Lo que es también una realidad es que mientras en municipios vecinos, como Mazatlán, continúen abiertos al turismo y al relajo, de poco servirán las restricciones en la capital.

Ineficacia. El gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo Billy Chapman, empezó con desparpajo el cierre de los espacios públicos que determinó para contener los contagios del coronavirus. Dos ejemplos lo ilustran con claridad: los juegos de beisbol de la Clemente Grijalva se realizaron el domingo con tal desorden que el coordinador de Protección Civil, Salvador Lamphar, clausuró el estadio en la tarde, por lo que ya no se jugó el segundo juego entre Higuera de Zaragoza y San Miguel. ¿Los estadios son o no espacios públicos? La plazuela 27 de Septiembre estuvo atestada de gente y de vendedores ambulantes que ¡tenían permiso de Inspección y Normatividad! Y así por el estilo. En estas condiciones, el gobierno chapmista no se puede lavar las manos culpando a la sociedad de la responsabilidad del rebrote.

El negocio marcha. Con todo y la disminución de la afluencia de visitantes nacionales y la cancelación de reservaciones provocada por el recrudecimiento de la pandemia del covid-19, todo parece indicar que la actividad turística de Mazatlán se mantiene en buen nivel. Según estimaciones de la Asociación de Hoteles y Moteles de Mazatlán, la ocupación se encuentra por arriba del 70 por ciento. Lo anterior sigue siendo una buena cifra, dijo el representante de esa organización, Julio Birrueta, tomando en cuenta que la crisis provocada por la enfermedad global no ha sido superada del todo. El domingo se notó en el puerto una sensible disminución de bañistas y menos ventas en el sector comercio con respecto al arranque de la temporada vacacional de verano. Mazatlán inició la semana con 540 casos activos de covid-19, cuando hace menos de un mes reportaba menos de 100 casos.

Tienen hasta el jueves. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, le ordenara de nuevo al Teesin que colocara a la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, como la número uno en la lista de diputados locales ‘pluris’ de Morena, les dejó de plazo hasta el próximo jueves, a más tardar las 13:00 horas, para interponer el recurso de revisión ante dicha resolución. La presidenta municipal guasavense derrocha confianza al asegurar que la tiene muy sin cuidado si las autoridades electorales en el estado quieren seguir en este estira y afloja, pues por más intentos que hagan por quitarla de esa lista, ella se volverá a meter apoyada en la legalidad, así que está en espera que de nuevo quieran sacarla de la jugada, pero como ya les ha ocurrido en par de ocasiones, los magistrados federales volverán a echar abajo esas observaciones.

Cero y van dos. A mediados de noviembre del año pasado se inauguró el alumbrado público del bulevar Antonio Rosales para el que se instalaron 69 luminarias led con una inversión de 12 millones de pesos, aproximadamente, pero desde entonces y hasta el día de ayer, ya van dos lámparas que han sido derribadas debido a percances automovilísticos, el primero ocurrido el pasado mes de febrero y del que apenas hace un mes, la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz anunció que fue cubierto el pago por el responsable de haberla derribado, y ayer precisamente se registró el segundo percance, pero esta vez se desconoce si se detuvo al responsable. Estos hechos requerirán una mayor prevención de parte de las autoridades, pues se trata de una considerable inversión.

