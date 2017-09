TIEMPO DE NEGOCIOS

¿Se acuerda de Salvador Abascal Álvarez y Luis López Panadero? Son dueños y fundadores de un conjunto de empresas que se denominan Alta Grupo, hoy en medio de un fraude que afectó el patrimonio de decenas de personas que invirtieron con ellos.



Una de esas compañías es Automatización de Servicios Productivos (ASP), que principalmente se dedicaba a ofrecer en venta y administración teléfonos públicos de moneda, y que a cambio de esa inversión o compra de teléfonos ofrecía un rendimiento de alrededor de 16% anual.



Dicho negocio resultó ser una estafa, de los denominados piramidales o fraude ponzi, llegando a embarcar a más de dos mil 900 personas por alrededor de cuatro mil trescientos millones de pesos. Por lo visto a ninguna autoridad el monto le llama la atención.



Desenmascarado este engaño, se conoce que fundamentalmente Abascal y Panadero no contaban con un esquema de negocios que sí generara el interés o rendimiento de ese 16% que prometieron a más de un incauto, sino que vendían entre cuatro y cinco veces el mismo equipo.



El dinero invertido por una persona se usaba para pagar el “rendimiento” a los demás, entonces entre más gente “invertía” les era más fácil pagar el supuesto rendimiento a los que ya estaban “adentro”. A inicios del año 2015 empezaron a dejar de cumplirles a los inversionistas y a dejar de pagar rendimientos.



El incumplimiento no fue por una baja en el negocio, mercado o cambio de legislación, alegaron Panadero y Abascal, sino a que la alta cantidad de personas ya dentro del esquema piramidal era mucho mayor al número de nuevos “inversionistas”, por lo que ya no les daba para pagar los “rendimientos”.



Hoy día existen más de cien denuncias penales. En junio del 2016 fue detenido López Panadero, pero cinco meses después fue liberado, lo que fue revertido por la vía de un amparo. Actualmente el empresario de origen español cuenta con orden de reaprehensión. Está prófugo.



Por su parte, Abascal se encuentra detenido e ingresado en el Reclusorio Norte, sujeto a proceso ante dos jueces (el 36 y el 7), derivado de dos juicios que tiene en su contra.



En paralelo se ha dado a conocer en los últimos meses una demanda de concurso mercantil, que supuestamente presentó un acreedor en contra de ASP. El recurso en realidad la metió el propio abogado de la empresa, Guillermo Garduño, y que ASP no contestó.



Derivado de lo anterior se emitió sentencia de concurso mercantil sin que ASP diera acceso al Juzgado Séptimo Civil de la CDMX a su información financiera. El encargado del concurso es la jueza Concepción Martín Argumosa.



Con ello ASP logró entrar al proceso y paralizar todo acto contra la empresa en completa opacidad de sus finanzas y operación, lo que representa un auténtico acto de simulación.

SIGLO XXI EVADE

El sector laboral tiene la atención puesta en el poder judicial ante la posibilidad de que la Afore XXI Banorte, que dirige Juan Manuel Valle, eluda la multa que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le impuso por prácticas monopólicas. La empresa del grupo que preside Carlos Hank González se emparó contra la sanción del organismo presidido por Alejandra Palacios. Recordará que el regulador le aplicó una de más de 300 millones de pesos, la cual, a decir de la administradora en el banquillo de los acusados es altísima. Pero ahora hay temor de que proceda la impunidad en un sector donde suele darse hechos de impunidad: el judicial. Siglo XXI, junto con Sura que lleva Enrique Solórzano, Profuturo-GNP de Alberto Bailleres y Principal que encabeza José Antonio Llaneza, concentran el 60% del mercado, donde confluyen otras siete afores. Se corre el riesgo de presenciar otro caso donde los intereses de los trabajadores quedan supeditados al poderío de empresas e instituciones corruptas.

SEDUVI: DESORDEN

Donde sigue creciendo el malestar es en la industria de publicidad exterior, rubro que ha hecho llegar su inconformidad al titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, además de preparar amparos contra las Reglas de Operación para el Reordenamiento de la Publicidad Exterior en la Ciudad de México en Nodos y Corredores Publicitarios que se publicaron la semana pasada. La exigencia es muy clara: cumplir las líneas de acción dictadas por la autoridad en 2015, combatir los anuncios ilegales y emitir una licencia condicionada a los cuatro mil 160 anuncios publicados en el padrón oficial, ya bajo la administración de Miguel Ángel Mancera. Los empresarios responsabilizan del desorden a Isidoro Rendón Vázquez, titular de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Seduvi, quien por cierto fue denunciado en octubre de 2016 ante la Contraloría General de la Ciudad de México por presunto desvío de recursos públicos. Se pide investigar el número y cargos de familiares y amigos de este funcionario que trabajan en la dependencia.

PREMIAN A CEMEX

Más de 110 familias colombianas se vieron beneficiadas el año pasado por el programa Bloqueras Solidarias, el cual ofrece tecnología, capacitación y materia prima para la construcción de bloques de concreto que después se utilizan en la construcción y mejora de vivienda de personas de escasos recursos. Pues bien, Cemex es un activo promotor de ese programa y por ello la Cámara Colombiana de la Construcción acaba de premiarla por el Mejor Programa de Gestión con la Comunidad. Con esta plataforma, la multinacional regiomontana que comanda Fernando González apoyó para que esas 110 familias accedieran a más de 80 viviendas seguras y asequibles.