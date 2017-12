Tabasco en la mira

Mientras se acerca la fecha para elegir a quien encabezará la candidatura para el gobierno de Tabasco, actualmente en poder del PRD vía Arturo Núñez, en las bases se advierte preocupación ya que uno de los candidatos mas fuertes es señalado por corrupción.

Hablamos del alcalde del municipio Centro de Villahermosa, Gerardo Guadiano, ya que se le identifica como integrante del “Grupo Cancún” que lideraba el denominado "ex-gobernador corrupto", hoy detenido en Panamá por millonarias desviaciones al erario publico: Roberto Borge.

El ex mandatario quintanarroense, aseguran, contribuyó para la desviación de mas de 900 millones de pesos en la administración de Guadiano para la compra de diversas propiedades, a través de la adjudicación de licitaciones preparadas en materia de urbanización.

Nos referimos a programas de modernización, mejoramiento y ampliación del alumbrado público en la que participaron empresas como Infralux, Trafic Ligth y Ramírez y García MN, solo por mencionar algunos de los proyectos.

En la misma línea, también se implica a German Cristóbal Guadiano Rovirosa, hermano del edil, que es apodado en Cancún como "El Rafles", y quien supuestamente es el operador del ayuntamiento para la adjudicación de los proyectos y manejo de los recursos.

Frente a una etapa electoral muy importante, el PRD tendrá que manejar bien sus cartas y definir bajo lupa sus candidaturas de cara a lo que ya el sector empresarial y general consideran la contienda mas observada y difícil de las últimas décadas.

Más aún, si hablamos de un estado, Tabasco, que ha sido fuertemente golpeado por la corrupción pesadas administraciones como la de Andrés Granier y más recientemente por la estrepitosa caída de la capacidad petrolera que tiene la entidad en circunstancias muy desfavorables.

IMSS DESATADO

Como lo hemos estado comentando, la salida de Mikel Arreola destapa la caja de Pandora y acelera muchas de las licitaciones que estaban pendientes para el próximo año en el IMSS. Una que ya se visualiza a río revuelto antes de que termine el año, es la de los aceleradores lineales, donde el todavía Director Médico del Seguro Social, José de Jesús Arriaga Dávila, ha metido la mano por conducto de su operador institucional, Juan Francisco Irizar López, quien ha mantenido múltiples reuniones con empresas líderes en el ramo, tanto en la CDMX, como en Guadalajara, tierra de Arriaga, y lugar donde se placean en diversos restaurantes de esa ciudad sin temor alguno, cerrando la colusión al interior de la institución. Otro elemento clave en este entramado es el Coordinador de Infraestructura Médica, David Vaca Grande, quien bajo las instrucciones del asesor, “Paco Irizar”, representante legal de Instrumentos y Equipo Falcón, de Noé Ramírez, prepara el terreno para que este martes 12 de diciembre, se publique la repartición de los aceleradores lineales, o sea las adjudicaciones. Es terrible que aún no se enfría la silla que dejó vacía Arreola por perseguir una aventura suicida como la de contender por el PRI en la CDMX, que este grupo de burócratas ve la oportunidad de realizar un gran negocio de cierre de sexenio. Y es que el contrato fluctúa entre mil 600 y dos mil millones de pesos. Vamos a ver qué hace Tuffic Miguel Ortega, nuevo mandamás del IMSS: si continúa con la línea de Mikel, que dio manga ancha a estos creativos colaboradores.

SUSPENDE PAGOS

La empresa minera Media Luna solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal, que preside Aurora Cervantes Martínez, el Procedimiento Especial de Suspensión de las Relaciones Colectivas de Trabajo. Con esta medida, la compañía canadiense dejará de pagar salarios (y aguinaldo) hasta que la Junta no dictamine sobre el conflicto sindical entre la CTM y el grupo de Napoleón Gómez Urrutia. Loa derechos laborales están preservados, pero no hay pagos. En los 40 días de conflicto, Torex Gold y la región minera de Guerrero registran pérdidas por 20 millones de dólares y afectación a mil empleados. Cabe recordar que el conflicto inició cuando las huestes de Napito irrumpieron en la mina de manera ilegal, con golpeadores de ese sindicato, y tomaron el control de las instalaciones de Media Luna. Se espera que la Junta y el gobierno de Héctor Astudillo actúen esta semana y no signa administrando este conflicto.

VA CRUZ AZUL

Ayer en las instalaciones de Cruz Azul Hidalgo, Guillermo Alvarez, anunció una inversión aproximada a los 300 millones de dólares para la modernización de sus plantas en Hidalgo y Lagunas, Oaxaca. Dicha inversión, que generará una fuente de empleos indirectos de mas de mil 200 plazas, incrementará sustancialmente en mas del 25% la capacidad productiva de la compañía que hoy produce en ambas instalaciones 10.5 millones de toneladas. Las firmas que estarán involucradas en el proyecto son líderes mundiales en la materia y de origen alemán. Apunte a Thyssenkrupp Polysius y a Loeschede, así como la francesa Fives F.C.B. Dicho proyecto, anunció en privado Billy Cuevas, tendrá una vigencia de dos años y medio y consolidará la posición de liderazgo de la marca azul en el sector cementero.