Tache a la comuna. El municipio de Mazatlán apoyó a Francisco Cervantes Partida, de 54 años, quien por las lluvias perdió su casa. El caso fue denunciado en redes sociales para que fuera auxiliado, por lo que DIF Municipal le llevó lámina para que rehiciera su casa, lo que recibió de nueva cuenta comentarios negativos por parte de los usuarios, ya que el afectado es un adulto mayor y no podrá volver a edificar su casa. Internautas tacharon al gobierno municipal de publicar la ayuda en redes, además de no salvarse de las críticas de que “Panchito”, como se le conoce en la colonia Urbivilla, debió de ser ayudado con mano de obra, por lo que se comentó que si realmente quería ayudar, no era necesario que se publicara.

La delincuencia no descansa. Ahora le tocó a vecinos de las colonias Olímpica y la Benito Juárez, ahí muy cerca de las instalaciones de la cuartel de la Policía Municipal, los amantes de lo ajeno les hurtaron a más de 20 familias los medidores de cobre y hasta tuberías.

Esto, además de dejar sin el vital líquido a los vecinos de los asentamientos referidos, les genera un costo, pues al arreglarles el desperfecto, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán les carga el costo, y esto ya se ha dado en varios asentamientos de la ciudad. Escuelas de preescolar y primaria también han sido víctimas de los delincuentes que roban tubería y han tenido que invertir hasta más de 10 mil pesos.

La ciudadanía demanda seguridad a la autoridad, pero el alcalde Fernando Pucheta y el mismo gobernador Quirino Ordaz, cada vez que se les entrevista sobre la inseguridad, la minimizan y aseguran que son hechos aislados.

Reto. Oficialía Mayor tendrá que hacer un buen trabajo para evitar que durante el festejo por el Día del Grito se controle el ambulantaje, algo que han peleado por mucho tiempo los agremiados a la Canaco. Será en este festejo cuando demuestre Juan Manuel Ochoa que no está a favor de la ilegalidad con tal de recibir más pagos de permisos, como lo han señalado en algunas ocasiones.

Dime de qué presumes... Aun cuando se anunció con bombo y platillo la remodelación del mercado de la Juárez en anteriores administraciones por parte de autoridades municipales y estatales, con el objetivo de ofrecerle a los clientes un mercado de primer nivel, pues los trabajos de rehabilitación constan de piso de mármol, cableado nuevo, la pintura y techumbre, parece ser que simplemente ese proyecto se esfumó. El gobierno quedó debiéndole a la constructora que se hizo cargo de los trabajos y eso fue causa para que pararan las obras. Finalmente, a los locatarios no les quedó de otra que hacerse cargo ellos mismos, con la ayuda de Upsin. Así las cosas.

Sin ánimos panistas. El panismo de Sinaloa no trae la camiseta bien puesta porque durante el periodo de refrendo de su militancia al parecer no se tuvo mucho auge, a pesar de que dieron un mes más para que continuaran acudiendo a registrar sus datos para seguir formando parte del blanquiazul. Pero ahora se abrieron dos fechas más a finales de septiembre para que ahora sí completen el proceso. Mala señal en año electoral.