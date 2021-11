Tambalea cogobierno, Rocha y legisladores morenistas apoyan al Químico

Hace agua el “cogobierno”. Por la mañana, el gobernador Rubén Rocha Moya clavó la banderilla. Hizo público su apoyo al alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez ante el problema de ingobernabilidad que se vive y se ha alargado por 16 días. También respaldó a la alcaldesa de Mocorito María Elizalde Ruelas, que vive algo similar al Químico. Todavía resonaban las palabras del gobernador, cuando senadores y diputados federales de Morena lanzaron un documento exhortando a los regidores de Mazatlán y Mocorito a restablecer el orden. Y respaldaron al gobernador y a los alcaldes en problemas. Aunque tarde, la posición del gobernador y de los legisladores federales de Morena envía varios mensajes que, si no lo entienden los protagonistas, estarán cavando sus propias tumbas políticas. El hecho de que Rocha Moya respalde al alcalde de Mazatlán, manda un claro mensaje a su secretario de Salud y líder del PAS Melesio Cuén. Y el posicionamiento de los legisladores morenistas, es de claro apoyo al gobernador y de paso se suman al “golpe” que se le impone a Cuén. Ellos, al que se le ponga el dedo, en el fondo no quieren a Melesio Cuén. Y eso el líder del PAS y actual secretario de Salud lo sabe. Los regidores que junto con el Químico han conducido por la ingobernabilidad a Mazatlán en estos 16 días, tendrán que revalorar su posición. Uno de ellos es de Morena, y pues es su gobernador y legisladores de su partido, quienes demandan resolver ya el conflicto. Los otros cinco regidores del PAS tendrán que esperar la “línea” de su líder Melesio Cuén. O se repliegan o le declaran ahora no solo la guerra al Químico, también al gobernador y a los legisladores federales de Morena. En el caso del panista Martín Pérez, él tiene una posición más cómoda, menos comprometida. La regidora priista que se había sumado a los siete regidores opositores al Químico ya había pintado su raya al no asistir a las dos últimas reuniones con el alcalde.

La lumbre en los aparejos. Quienes conocen desde hace más de 40 años a Rubén Rocha Moya. Que junto con él vivieron decenas de luchas universitarias y un tanto aquellas contiendas electorales fuera de la Casa Rosalina ya lo habían adelantado. Rocha Moya no tomará una decisión en el caso Mazatlán sin consultarlo con sus cercanos. A él le gusta reunir a su gente. Escuchar sus puntos de vista callado. Y ya que los escucha toma lo que él considera más adecuado y toma la decisión. Y tal parece que tenían razón. Ya la lumbre del caos en Mazatlán. De la evidente ingobernabilidad que el municipio ha vivido a lo largo de 16 días, le estaba llegando cerca. Un gobierno estatal que apenas comienza y no manda un mensaje claro, enérgico, de imponer orden, se muestra débil. Y eso en estos momentos es veneno puro. Ya había voces que decían que Rocha Moya no intervenía en el conflicto, que incluso lo alentaba, para evidenciar a dos posibles contendientes para el 2024 y que le meterían ruido a su gobierno buscando desde hoy relevarlo en el cargo. Pero el anuncio llegó en apoyo al Químico y este raudo y veloz lo compartió en las redes sociales y agradeció a los legisladores federales de Morena su respaldo, al igual que al Gobernador. Y remata en su agradecimiento: “Amor con amor se paga”. ¿Qué mensaje será ese?

Mundo bizarro. El gobernador morenista Rubén Rocha Moya salió al paso de cualquier especulación. Dijo que la aprobación en el Senado para que Quirino Ordaz sea nombrado Senador de México en España no tiene riesgos. No es argumento de peso el que haya asistido a la boda de Santiago Nieto. ¿Y los del PRI?