También somos zona sísmica

En la mitología de muchas culturas hay un dios que provoca los terremotos. En la nórdica es Loki, en la japonesa, Namazú, para los griegos era Poseidón, para los mayas Cabrakan y para los aztecas Tepeyollotl, por citar algunos. Al parecer todos esos dioses se conjuntaron para recordar que a la hora de la destrucción no hay quién supere a la fuerza de la naturaleza. Viene a referencia lo anterior porque a la hora de teclear estas líneas apenas inicia el recuento de los daños que dejó el temblor del 19 de septiembre, fecha que doblemente quedará escrita en la historia de los desastres naturales en México, pues cuando en la Ciudad de México apenas minutos antes se llevaban a cabo simulacros para conmemorar el terremoto de 1985 ocurre el que en estos momentos tiene a toda la nación en vilo.Ni bien se han levantado los centros de acopio para los damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas cuando se registra este. Y dentro de la estela de destrucción y muerte surge la fuerza del espíritu de solidaridad, ese que nos recuerda que no todo está perdido, pese a que haya quienes parecieran empeñarse en hacernos ver lo contrario. Gente que se suma a las labores de rescate, que pone a disposición de los demás sus recursos, para servir de puente en la comunicación con quienes están con la incertidumbre por desconocer el paradero de algún familiar o amigo, gente que ofrece sus manos y su tiempo para mover escombros en agradecimiento a encontrarse con bien.En Sinaloa, un año sí y otro también vivimos el susto de los huracanes, fenómenos que pese a ser devastadores tienen una cierta dosis de bondad al anticipar su arribo. Desde que se forman van avisando de su intensidad, el rumbo que toman y, principalmente, sobre hora y lugar de su llegada. Aun cuando no tienen palabra de honor y de último momento pueden modificar su rumbo, con los huracanes se aplica la máxima “sobre aviso no hay engaño”.Sin embargo, Sinaloa, contrario a lo que se piensa, está calificado como zona sísmica y también, contrario a lo que se pensaría por su calificación como zona sísmica, no sabemos cómo actuar en caso de un temblor. Si bien la primera recomendación es no grito, no corro, no empujo, se antoja harto difícil en esos momentos y más cuando no se está acostumbrado a que le muevan a uno el piso.Por ello, y viendo como Loki, Namazu, Poseidón, Cabrakan y Tepeyollotl se están uniendo para recordarnos que en esto de destruir ni ellos ni la Madre Naturaleza requieren de ayuda humana alguna, vale la pena dar una leída a las recomendaciones que las autoridades de Protección Civil han emitido sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo.En internet hay cantidad de páginas en las que puede encontrarlas, son las mismas para todos los países. De paso, también vale la pena imprimirlas y de cuando en cuando revisarlas para tenerlas en cuenta, pidiendo a aquello en lo que usted tenga depositada su fe que jamás se necesiten.