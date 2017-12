Tania y Walter son un orgullo

No cabe duda que la región del Évora cuenta con grandes deportistas. Unos ya nos dieron gloria y nos pusieron en el mapa a nivel nacional. Así como han existido artistas de renombre, así deportistas han hecho grandes cosas. En estos momentos la región cuenta con dos grandes deportistas que su gente se debería sentir orgullosa de ellos.Se trata de la oriunda de La Reforma, Angostura, Tania Mascorro, quien en la disciplina de la halterofilia ha dado grandes cosas, recientemente, hace unos días, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se realizó en Anaheim, California, Estados Unidos.Sin duda que esta muchacha merece un reconocimiento del pueblo angosturense por sus grandes logros. Otro de los grandes deportistas, ya éste en el sector profesional, pero que no deja de hacernos sentir orgullosos, es el único beisbolista en el mejor beisbol de México, vigente con los Águilas de Mexicali, se trata del mocoritense Walter Ibarra.El pueblo de Mocorito le debe un homenaje en estos momentos a este grande del deporte. No se hacen nada con tomarse un tiempo y reconocer a grandes jóvenes que le dan vida y orgullo a su pueblo. Ojalá se haga pronto. Aprovechen ahora que requieren de popularidad, por lo que se acerca. ¿Digo, no?