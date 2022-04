audima

Buenos días.

Tanto amor Dios nos ha tenido, que ha entregado la vida por sus amigos. Y en efecto, ya no nos llama ciervos, sino amigos, para que nosotros sepamos también entender ese infinito amor que Dios nos brinda, dando su vida, entregándola a través de la cruz. Un camino difícil, un camino pesado, ha pisado fondo por nosotros, porque su amor es eterno. Gracias Señor. También nosotros queremos llevar nuestra cruz y viéndote juntamente con nosotros, llegaremos hasta el final, porque la meta no es la muerte, la meta no es la cruz, la meta es muy distinta. La meta es la vida. Gracias Señor por tu amor, por haber muerto por nosotros. Buen día.