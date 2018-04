Tapachula, el siguiente rival para el Gran Pez

Todo equipo que aspira a ser campeón tiene que mostrar consistencia en cada una de sus eliminatorias, y cuando menos los Dorados ya lo confirmaron en la Primera, al superar de manera clara a los Toros del Celaya con un marcador global de 4-2.El Gran Pez primero doblegó a los astados 2-1 en su propio redondel y les propinó la misma medicina en la vuelta que se jugó en el estadio Coloso del Humaya, para no dejar duda de que el cuadro sinaloense avanzó de manera justa a la fase semifinal.Ahora viene la siguiente etapa, la que seguramente tendrá un grado más alto de dificultad, ya que los Cafetaleros de Tapachula, su rival en turno, ha venido de menos a más, aunado a que es dirigido por Gabriel Caballero, extécnico de los Dorados, y cuenta con varios futbolistas que también estuvieron en dicha institución.Para Caballero, aunque no lo parezca, su serie frente a los Dorados podría considerarse como la oportunidad de cobrarse una dulce revancha deportiva, si recordamos que tuvo en sus manos el ascenso, pero se les escapó en su propio reducto frente a Lobos BUAP.Hoy, de nueva cuenta, muy pronto se le presenta la magnífica opción de llegar a otra final y pelear de nuevo por el ascenso con una nueva institución y hará hasta lo imposible por conseguir dicho objetivo, que le permitiría de tajo subir sus bonos hasta las nubes como director técnico.La selección Culiacán dejó de reinar en la categoría de Primera Fuerza varonil, luego de sucumbir en la gran final frente a Guasave en el torneo estatal que se realizó en la casa de los guasavenses.Los locales se agenciaron una victoria de 2-1 sobre los capitalinos para ganarse el honor de ser la base del conjunto de Sinaloa que participará en el campeonato nacional que se cambió del mes de mayo al de junio para realizarse en los Cabos, Baja California Sur.Por cierto, nuestra entidad es el actual monarca nacional, motivo por el cual obligará a los guasavenses a reforzarse hasta los dientes para intentar refrendar la corona con dignidad.Otro de los detalles que no pasó desapercibido en el estatal libre, fueron los bonitos trofeos que entregó el comité organizador a los mejores equipos y ganadores individuales, en muestra que la Afoesac sigue mejorando en todos los aspectos.Es la que generó entre los directores técnicos y jugadores de los equipos Uni Oro-Fumabrago y Eldorado-Milán que militan en la Liga Municipal Ultra Plus el mal estado que presentaba la cancha de la unidad deportiva APS, en la que celebraron su duelo el pasado sábado. El terreno, que es muy duro, no fue regado, por lo que desprendía mucho polvo, situación que afectaba el rendimiento de los jugadores de mayor edad de Culiacán. Según la causa de dicha anomalía es que no servía la bomba de agua.