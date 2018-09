Tareas básicas sin resolver

En el tema de la administración pública no hay mucho por inventar. Para que los ciudadanos estén medianamente satisfechos con el gobierno esté tiene que cumplir con sus tareas más fundamentales.

Ni siquiera se trata de las majestuosas obras de infraestructura, sino temas tan básicos como los servicios públicos, ya sean recolección de basura, alumbrado y algo tan elemental como abrirle a la llave y que salga el líquido suficiente y de una calidad más o menos aceptable para las necesidades más básicas.

A eso se deben sumar labores de mantenimiento a las calles, limpieza en general y seguridad. Parece que no es mucho pedir. La mayoría de la ciudadanía no tiene en la mente los ambiciosos planes de desarrollo que cada administración presenta al iniciar el gobierno y que en alto porcentaje termina como una carta de buenas intenciones.

La gente quiere que cuando el carro de la basura tenga programado pasar que lo haga. Tener agua en la llave, que su lámpara encienda y poder transitar por calles aceptables en calidad, sin temor a la delincuencia.

Por desgracia, en varios, si no es que en todos, el gobierno ha fallado en su responsabilidad. Esto solo genera descontento del ciudadano. Ojalá pronto se haga algo al respecto. Mazatlán lo necesita.