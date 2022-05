Tatania Clouthier se deslinda de "El Químico" y su administración

audima

Tatiana se deslinda. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, es famosa por hablar claro. Ayer, en Mazatlán, volvió a dar muestras de ello, cuando en el Foro Industrial MX, el alcalde Luis Guillermo Benítez presumió que ella es su madrina en política. Al tomar la palabra, la funcionaria federal admitió haber dado “la patada” al Químico, pero pidió que no le vayan a reclamar si su segunda administración municipal no resulta tan buena.

Están avisados. Complicada se las puso el director de Vialidad en Ahome, Alfredo Gutiérrez, a los dueños de los vehículos extranjeros que tienen la oportunidad de regularizarlos en el programa que abrió el gobierno federal. Y es que si no legalizan y después cometen una infracción, se les va a incautar la unidad para ponerla ante la Secretaría de Hacienda. A ver si con esto se acercan al módulo en el CUM. Sobre aviso, no hay engaño.

¿Y Estrada? El ausente, le dicen ahora al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien en estos últimos días ha estado ‘desaparecido’ de su despacho. Varias voces afirman que el primer edil está metido de lleno en la preparación de su defensa legal ante el Congreso, incluso este jueves acreditó como su nueva representante a la abogada Chuyita Verdugo, de quien poco se sabe. Dicen que tiene los días contados en el cargo.

Niega señalamiento. Luego que gente del Stashag asegurara que el nuevo sindicato del Ayuntamiento de Guasave les estaba quitando la gente a través del hostigamiento, la líder del Satag aseguró que eso era una vil mentira, ya que fueron los propios trabajadores de esa agrupación los que la buscaron para cambiarse. Célica Gaxiola reconoció que al surgir ellos hubo desconfianza, pues pensaban que era algo ilegal, pero ahora son ellos los que negocian el contrato colectivo.

No hay nada claro. Para los productores de la región del Évora no hay nada claro, la crisis por la falta de agua empieza a producirse, y la falta de certidumbre en la comercialización y la definición de precios que garanticen buenos resultados se encuentran en duda, por lo que aseguran que no ven claro los resultados de tanta reunión del diputado federal Fernando García y del legislador local con dirigentes agrícolas, porque hasta ahora nomás es para la foto.