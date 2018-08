Tatiana Clouthier, la «partícula revoltosa» del amloísmo

Tatiana Clouthier debutó ayer como columnista de El Universal, y dedicó su primer artículo a cubrir de loas a Andrés Manuel López Obrador.



La intolerancia proverbial de AMLO y de su equipo cercano frente a opiniones distintas a las suyas coloca a la hija de Maquío en una incómoda situación por estos días al interior del círculo rojo morenista.



La congruencia que distingue a Tatiana la ha llevado a hacer una serie de declaraciones que cuestionan ciertas decisiones de López Obrador, incluso durante la campaña: desde su polémica respuesta a Denise Maerker cuando la periodista le dijo estar sorprendida por la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia como diputado («También para mí fue una sorpresa, no tengo palabras para contestar ni decirte nada»), hasta su llamado al voto cruzado en contra del «5 de 5», que fue la línea marcada por AMLO. Tatiana advirtió acerca de los peligros de un poder Legislativo entregado al Ejecutivo para una democracia.



Quizá entonces «la dejaron ser» por elemental pragmatismo (el aporte de Tatiana al triunfo es incuestionable; con su encanto y frescura en debates y en redes sociales, atrajo a Morena a sectores de la sociedad que de otro modo se habrían inclinado por el PAN o por los candidatos independientes), pero hoy la mano dura de la «nomenklatura pejista» debe estarle lanzando fuego amigo, sobre todo a raíz de su postura ante la designación de Manuel Bartlett como titular de la CFE. «Había mejores opciones», dijo, y, hasta eso, se vio prudente. Recordemos que Bartlett fue el principal operador del presunto fraude electoral que llevó a Carlos Salinas a la Presidencia en 1988, cuando Maquío fue candidato del PAN.



El tema Bartlett es para los Clouthier un asunto que los toca en lo más íntimo por la afrenta que significó para su padre. Allí están los tuits incendiarios de Manuel Clouthier hijo tras la designación. En la página 168 del libro «Maquío, mi padre», obra de Tatiana que Grijalbo publicó en 2007, se lee:



«Iniciado el conteo de actas, ocurrió la tragedia histórica que recaerá de por vida en la espalda del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett (...) nunca se había consumado un fraude de tal magnitud».



Quizá el tono de su artículo en El Universal lleve el afán de suavizar su relación con los amloístas y con el propio futuro presidente de la República.



Lo cierto es que una circunstancia por demás compleja le espera a Tatiana como integrante del gabinete presidencial. Quizá lo más conveniente para ella sea no aceptar la Subsecretaría de Gobernación y asumir la diputación federal.



LAS MASONAS. Sabíamos ya de la fuerte penetración del culto masónico en Sinaloa. Ayer se manifestó en respuesta a lo aquí publicado el lunes sobre la naturaleza machista de esos grupos, que no aceptan mujeres como miembros. Ello, a raíz del «club de Tobi» que anunció el presidente municipal electo Jesús Estrada Ferreiro, connotado masón, como su próximo equipo de trabajo en el Ayuntamiento de Culiacán. Además, llamó estúpida a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa.



La exclusión de las mujeres es un acto de barbarie política en estos tiempos. Incongruente, además, con la visión del virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuyo futuro gabinete se distingue por la paridad de género.



Varios lectores nos recordaron que existen mujeres en la masonería, pero ocurre lo siguiente: las obligan a formar sus propios grupos. Es decir, no están integradas a las congregaciones masculinas, sino que deben formar las suyas, exclusivamente femeninas, que carecen de influencia alguna en el mundo masónico.



Esto se da en todo el mundo. Solo en Francia existen algunos (muy escasos) grupos mixtos. El Rito Escocés Antiguo y Aceptado, al que pertenece Estrada Ferreiro, no es uno de ellos.



El separatismo es, en esencia, un acto de discriminación.