Corinna Larsen y el multimillonario regalo del rey emérito Juan Carlos. El cariño de España por su monarca había empezado a desmoronarse en 2012, después de una cacería de elefantes. Junto al rey estaba su examante, relación romántica que mantuvieron entre 2004 a 2009, una relación de la que los españoles no sabía nada en ese momento. El rey Juan Carlos no fue capaz de sacudirse la maldición del elefante. En 2014 abdicó en favor de su hijo, el actual rey Felipe VI. En el centro de las pesquisas está un pago por 100 millones de dólares del difunto rey de Arabia Saudita, que fue transferido en 2008 a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con una fundación con sede en Panamá. El beneficiario era Juan Carlos y se los transfirió a ella. El problema de Corinna es que se enfrenta a procesos legales y tiene que justificar por qué tiene esos millones. Podría ser inculpada. Pero Juan Carlos, según la ley española, no puede ser imputado.

Ana Lucía Paredes Péimbert festejó su cumpleaños rodeada del amor de su esposo, Wálter Flores Beltrán, así como de Lucía Flores, Wálter Flores, Bibi Walls y Luisy Paredes. También celebró su cumpleaños en Zoom, la plataforma que permite tener reuniones con colegas de trabajo, dictar conferencias o clases, y asistir a festejos. La felicitaron sus amigas de su generación del Colegio Montferrant, Emilia Athanasakis, Rebeca Murillo, Lucía Millán, Mitzie Tarriba y Lucía Ávila.

Alejandra Vellatti. La esposa de Rodolfo Garza tomó protesta como consejera política del PRI en Sinaloa frente a nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel, estando presentes el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos. Muchas felicidades a Alejandra, porque tiene gran experiencia, trabajo institucional y gran capacidad. Mucho éxito.

Leonor Quijada Franco. La directora general de la Sociedad Artística Sinaloense (SAS) y esposa del escritor sinaloense Élmer Mendoza, estuvo feliz de celebrar con su familia su cumpleaños. Sus amigas de siempre también la felicitaron vía Zoom. Muchas felicidades.

Gracias por su atención. Nos vemos la próxima columna.