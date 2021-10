Las mejores 10 series de televisión. 1. The wire (2002-2008). 2. Mad men (2007-2015). 3. Breaking bad (2008-2013). 4. Fleabag (2016-2019). 5. Game of thrones (”Juego de tronos”) (2011-2019). 6. I may destroy you (Podría destruirte) (2020). 7. The leftovers (2014-2017). 8. The americans (2013-2018). 9. The office (versión Reino Unido) (2001-2003). 10. Succession (2018).

Día Mundial de la Ópera. Feliz y larga vida a este arte y a todos los jóvenes que se dedican al canto. Gracias sobre todo al maestro Enrique Patrón De Rueda, gran orgullo sinaloense. A Leonor Quijada y Papik Ramirez Bernal, y a los grandes promotores, productores que impulsan los talentos que apoyan el arte y la cultura. Con la ópera se pretende sensibilizar sobre el impacto positivo de este arte y promover los valores culturales que representa el género lírico.

Angélica Díaz de Cuen. La apreciada diputada de la XLIII Legislatura organizó una colecta de víveres en apoyo a los damnificados por el huracán. Agradeció al grupo de asesores del PAS, al equipo de activismo social del partido, y a quienes apoyaron en esta noble causa con 50 toneladas de alimentos y ropa. Enhorabuena.

Palmira Sánchez Cuen. Festejó a su esposo, Gilin Gastélum, en una reunión en compañía de sus familiares en su residencia de la colonia Chapultepec, como siempre, se han distinguido por ser unos excelentes anfitriones.

Torneo de Golf Acosta Asesores. La marca líder de seguros y finanzas del empresario Wilfredo Acosta celebró 17 años de ofrecer servicios en medio de un espectacular torneo de golf, siendo esta su primera edición, esperando que año con año se realice y se convierta en una tradición.

