Héctor Ríos. El presidente del Club Campestre Chapultepec dio a conocer a los socios partícipes en el tradicional Torneo Seccional celebrado en la ciudad de Los Mochis, con la participación de varios estados, entre ellos, Sonora, Baja California y Sinaloa. Obtuvieron pase directo al Nacional Especial de Semana Santa y Semana de Pascua los siguientes socios del club, Diego Elorriaga, Monserrat Montaño, Ana Paula Rangel y Yeryman Yaseen. Muchas felicidades.

Adriana Díaz Habermann. La esposa de Marcos Ley Cháidez festejó su día con un pastel rodeada de su familia y su grupo de amigas la felicitó en forma privada, entre ellas, Irma Yolanda Canale Pablos, María Laura Betancourt, Beatriz Gastélum, Ana Lilia Bernal Molina, Olivia Estrada Carlón y Rosaura Cabanillas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Andrea Lafarga Aranzubia y Jesús Alfonso Ibarra Ramos tienen un motivo de alegría, pues están celebrando cinco años de matrimonio. Se casaron en el Templo de Santa Inés y posteriormente festejaron en La Casa del Lago en La Primavera. Fueron felicitados por sus padres, Jesús Alfonso Ibarra Ramos y Patricia Ramos de Ibarra.

Ana José Gallardo. La esposa de Julio Rodríguez tuvo un emotivo festejo privado por motivo de su cumpleaños por parte de sus amigas de generación del Colegio Chapultepec, entre ellas, Ana Gabriela Castro, Mónica Tamayo, Betty May Hays, Gaby Cárdenas, Marisa Ledón y Norma Gaxiola. Felicidades.

Cecilia Ramírez Salazar. La esposa de Roberto Bravo festejó su cumpleaños. Le desearon lo mejor del mundo y le mandaron un fuerte abrazo en línea sus amigas, Lynette Rui Sánchez, Cecilia Vélez y Nena Urquiza. Muchas felicidades.

Las películas nominadas al Óscar 2021. El juicio de los 7 de Chicago, El Padre, Mank, Minari, Sound of metal, Judas and the black messiah, Promising young woman y Nomadland. No deje de verlas.

Gracias por su atención. Nos vemos la próxima columna.