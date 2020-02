Marco Antonio Gastélum. El director general de Viajes Terranova, para festejar el cuarenta aniversario de su compañía está organizando un clásico festejo en Culiacán, apoyado por su esposa, Martha Rocío Gastélum, y su hija, Thalía Gastélum Retamoza, que abrió una sucursal en la Ciudad de México. Viajes terranova le ofrece siempre las mejores alternativas de viajes disponibles, ya que cuenta con alianzas a nivel mundial.

El libro Historia de un canalla, de Julia Navarro, es una novela que no pretende agradar al lector presentando un personaje sufrido, maltratado por la vida que pretende sobrevivir y luchar y amar. No. En este libro no pasa eso. Julia Navarro ha hecho un trabajo soberbio para crear un personaje en el que se reúne todo lo malo que puede reunir la humanidad. Muy recomendable.

Jesús Óscar Vidales Barraza. El hijo de Edmundo Vidales y Magui Barraza festejó la culminación de su carrera universitaria en una emotiva ceremonia de graduación correspondiente a la licenciatura en Mercadotecnia, egresando de la Universidad de San Miguel de Allende de la generación 2016-2019.

Carlos Núñez fue agasajado en grande por su familia y amigos por su cumpleaños, haciendo acto de presencia Conchita Parra, Ruth Coronel González, Carlos Cota, Patricia Ramírez, Luis González, Libia Zamudio, entre otros.

Rosa Icela. La querida dama fue felicitada por su cumpleaños por su grupo de amigas, entre ellas, Dimitra Demerutis Armenta, Elia Cervantes, Carolina de Gortari, Yolanda Navarro y Judit Anaya. Muchas felicidades.

Gerardo Gaxiola Díaz. El reconocido notario público disfrutó de su deporte favorito el golf en el Resort Estrella del Mar en Mazatlán, en un excelente campo en un torneo de caridad.

