Victoria Aída Prieto de Tatto festejó en grande su aniversario. El día inicio con Las mañanitas por parte de sus hijos, Jorge, Fernando, Miguel, Lidia, Vicky, Gaby y Paty Tatto Prieto, nietos y bisnietos. Recibió felicitaciones por teléfono por parte de Chepina Guerra, Lupita Sandoval, Lety Llausas, Josefina Bastidas, Yolanda Jiménez y Martha Vea.

Las películas más influyentes de la historia del cine: 1. El mago de Oz (1939), 2. La guerra de las galaxias (1977), 3. Psicosis (1960), 4. King Kong (1933), 5. 2001: odisea del espacio (1968), 6. Metrópolis (1927), 7. Ciudadano Kane (1941), 8. El nacimiento de una nación (1915), 9. Frankenstein (1931) y 10. Blanca Nieves y los siete enanitos (1937).

Las 10 mejores películas de lo que va del año, según la BBC: Da 5 bloods, The personal history of David Copperfield, Never rarely sometimes always, The hunt, Bacurau, The Assistant, Emma, The vast of night, The painter and the thief y True history of the Kelly Gang.

Carmen María “Cachu” Nieto Leyva. La esposa de Carlos Gandarilla García estuvo de manteles largos por motivo de su cumpleaños. Recibió abrazos de sus tres hijos y sus hermanas, Mónica, Marina y Tessy Nieto Leyva. Felicidades.

Leticia Segura. La esposa de Carlos Arias Hirata y secretaria general nacional Amexme, recibió muchas muestras de cariño por parte de sus amigas, las empresarias, en su día con un espléndido festejo en línea. Muchas felicidades.

Enrique Negrete Elenes recibió muchas muestras de cariño por parte de su mamá, Mara Elenes, y sus familiares en su cumpleaños número dieciséis. Tuvo un bonito festejo en privado donde apagó las velitas de un rico pastel. Enhorabuena.

Gracias por su atención. Nos vemos la próxima columna.