Tatiana se la juega con AMLO

“Juntos hicimos historia”, y Tatiana Clouthier sigue haciendo historia y se la sigue jugando junto con Andrés Manuel López Obrador. Ayer estuvo aquí, vino a presentar su libro y calificó de poco ética la actuación de los policías federales que se amotinaron en la Ciudad de México y desea que le vaya bien al presidente para que nos vaya bien a todos y a México.

Al más puro estilo Sinaloa y de su papá, Manuel de Jesús Clouthier, Tatiana contesta con dichos a algunas de las preguntas: “hay que darle a la carreta para que se acomoden los melones”, y asegura que pronto se resolverá el conflicto de los policías federales, que por cierto aquí en Sinaloa están muy tranquilos trabajando, más que eso contentos porque platicó con algunos en el camino y le dijeron que ahora les va a ir mejor.

No tiene pruebas, pero cree en las afirmaciones del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que Felipe Calderón esta tras la rebelión policiaca, pero confía que AMLO saldrá bien librado y si está levantando polémicas es porque está enfrentando los problemas y tratando de solucionarlos, porque sería más fácil quedarse sin hacer nada y transitar sobre camino pavimentado.

No le gusta que la etiqueten como precandidata a gobernadora para el 2021, porque todavía falta tiempo y hay mucho trabajo por hacer, es más, aclara que ni siquiera vive en Sinaloa.

Se niega a calificar al gobierno de Billy Chapman porque no tiene información suficiente ni tampoco es evaluadora.

“Aquí no”, remata sobre la planta de amoniaco, porque ayer sostuvo una reunión con indígenas yoremes y se quejaron de que no los tomaron en cuenta, que no los consultaron y ellos defienden su visión de vivir en armonía con la naturaleza, por lo que opina que no se debe instalar en Topo.



Popurrí. “Con el viento a su favor”, como dicen los pescadores, llegó ayer a Topo el gobernador Quirino Ordaz, y es que acaba de anotarse dos éxitos a nivel nacional, el primero el que su gobierno haya logrado “bandera blanca” en la revisión de la cuenta pública en lo concerniente a los recursos provenientes del gobierno federal, un total de 11 mil 436 millones de pesos, cuyo manejo fue aprobado sin una sola observación, así como la encuesta que lo ubica como el segundo gobernador mejor evaluado en el país, con una aceptación de 55.6 por ciento, solo por debajo del mandatario de Yucatán, Mauricio Villa, que tiene 61.7 por ciento.

Ayer, en la jornada de apoyo Puro Sinaloa, Quirino, junto con el alcalde Billy Chapman, anunció una inversión de un millón 175 mil pesos en la reconstrucción de una calle en el puerto y se otorgaron 9 mil 226 servicios a la población.



AZULES. Doble contra sencillo, apuesta Juan Carlos Estrada que ganará la contienda interna por la presidencia estatal del PAN en la que se prevé que votarán poco más de 6 mil de 8 mil 660 militantes con que cuenta el partido. Ofrece rescatar al PAN del marasmo en el que ha caído y asegura que este ofrecimiento encuentra buena aceptación entre la militancia de todo el estado. Inició su campaña el fin de semana en Mazatlán y ayer estuvo aquí en Los Mochis.