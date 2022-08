Taxistas de plataformas se “airaron”

Los morenistas de Ahome andan bien enredados, como en otros municipios, después de las elecciones para elegir a los consejeros distritales y tras haberse pospuesto por segunda ocasión el Congreso Estatal para votar por la dirigencia estatal de Morena. El argumento de la postergación es que hay impugnaciones en contra de algunos consejeros electos porque fueron apoyados por el Partido Sinaloense, pero hay otros morenistas que aprovechan la recta para plantear que no solo se le niegue el triunfo a estos, sino que se invalide toda la elección. Es decir, que se vuelvan a repetir las votaciones de los 10 consejeros distritales porque no solo participaron los pasistas, sino también priistas, panistas y funcionarios que operaron el acarreo. En realidad, lo que quieren es otra elección para ver si en esta tienen los votos suficientes para ganar ser consejeros distritales. Este es el caso de Lucio Tarín, pero otros solo quieren que descalifiquen a los pasistas para por prelación subir y alcanzar entrar al grupo de “los notables” morenistas. A esperar, pues.

La diputada local morenista Juana Minerva Vázquez no se quiso meter mucho en berenjenales con la regidora Angelina Valenzuela. Dicen que mejor optó por quedarse con la artillería lista y esperar la decisión del partido sobre el caso de Aurora Sánchez, que murió nueve días después de ser electa consejera distrital en Morena. Valenzuela pidió que el lugar de su suegra, en su honor morenista, no fuera ocupado por nadie, lo que, dicen, no le gustó a Vázquez, que sería la que sube por ella, por prelación. Unos observan que es correcta la postura de la diputada. Sin embargo, la dirigencia puede acceder a la petición de la regidora, favorecerla a ella (Vázquez) por prelación o en su caso invalidar toda la elección.

Bien plantada está Santa Obidea Meza en el Partido Revolucionario Institucional en Ahome. Ella es la secretaria general, pero hace días es la que atiende el partido porque el presidente César Emiliano Gerardo está fuera de la ciudad. Meza recibe a los líderes y operadores priistas de las colonias y sindicaturas y para luego es tarde: lo socializa en las redes sociales. Se da manejo.

Los choferes de taxis de Uber, Didi e InDriver se “airaron” con la tregua que consiguieron hasta mañana para trabajar sin ser molestados por los inspectores de Vialidad y Transportes que les habían pegado un entre el jueves, con multas muy elevadas por andar prestando el servicio sin permiso. Y es que ya probaron que doblaron al gobierno con la movilización que realizaron, entre ellos el bloqueo de la carretera Los Mochis.-Topolobampo. La tregua dura hasta mañana, en la que se reunirán con el delegado de Vialidad y Transportes Gabriel Vargas Landeros para llegar a un acuerdo que le dé salida al problema. Legalmente se tiene poco margen de maniobra, además de que los taxistas que tienen concesión están presionando para que no los dejen trabajar por estar ilegales. Los taxistas de Uber, Didi e InDriver están siendo apoyados por quienes quedaron resentidos al perder las pasadas elecciones de la organización de taxistas concesionados. Les pegó una “pela” Rigoberto Rodríguez.