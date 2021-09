Te amo, pero en persona

En una de mis primeras columnas en Debate hablé de cómo deberíamos de “normalizar en unfollow” y casi que sin querer, mientras me acordaba de eso que escribí, me topé con un post de una cuenta de Instagram que se llama Whitexican. Casi como el destino en su última publicación me volvió a gritar eso que había escrito hace ya más de un año. El post decía (y perdonen el vocabulario): “Te amo en persona. Me cagas en Instagram”.

Ya hemos vivido encierros, metamorfosis, aprendizajes y muchísimas cosas más en este año que acaba de pasar, y mientras más pasa el tiempo, más nos pasamos en estas redes sociales, más avanzan la fama de estos “influencers” y más se viralizan cosas que uno no le encuentra sentido (porque cuando uno no tiene mucho qué hacer, al menos puede mitotear en el celular).

Siempre he estado de acuerdo en subir contenido en las redes. Es una manera muy efectiva donde se puede conectar con gente, aprender cosas, tener tips y compartir intereses; es más, ayer subí a mi mamá con su nuevo proyecto de comida de perro y muchísima gente que ni yo imaginaba mostró mucho interés.

Lo que sí se me hace que entra en esto de “normalicemos el unfollow” o “me caes bien solamente en persona” es esto que muchas veces debemos entender: LA VIDA DE INSTAGRAM NO SIEMPRE ES LA VIDA REAL. Uno siempre busca subir su mejor ángulo, lo más divertido de su día a día, y de vez en cuando uno que otro breakdown para subir el rating. No se equivoquen, hay gente muy genuina en estas redes, pero también hay aquellas que no llevan la vida que suben (esta es casi casi la nueva cara del “fake news”).

Siento que a muchos nos ha pasado por la cabeza el “¿apoco tiene tantos amigos o por qué siempre lo suben?” o el típico “¿cómo le hace para vivírsela viajando? (o comprando, o haciendo ejercicio y demás, porque hay de todo)” y muchas de estas veces hay demasiado detrás, lo cual no tenemos ni idea… o a veces sí. No falta la conocida, o la amiga que seguimos por compromiso a pesar de que lo que suben simplemente no es algo que te encante ver.

Por eso, los invito a hacer (otra vez) una limpia. Así como hacemos del clóset, del refri, o de la casa, una limpia de tus cuentas. ¿Cuáles te aportan?, ¿cuáles no? Sin importar que sea la amiga, la conocida o la que sigues por morbo. Y la otra parte de la dinámica es aprender a no sentirte mal si algún amigo o conocido ya no te da “like”, o te dio “unfollow”.

La amistad sigue ahí, no significa que te quieren menos, no van a dejar de estar ahí si algún día los necesitas ni te van a dejar de invitar a sus fiestas. Es difícil, pero hay que aprender a estar en paz con decir te amo, pero en persona (y que nos lo digan).

Ana en Rose.