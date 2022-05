Tercer piso

audima

El abogado de Estrada. Vaya sorpresa que dio el alcalde Jesús Estrada Ferreiro este lunes durante su inesperada visita al Congreso local, a donde acudió a acreditar como su abogado a Simón Rafael Betancourt Gómez, quien además de haber sido secretario general del Poder Legislativo estatal en 2016, hubo versiones ahí mismo en la “casa del pueblo” que el litigante labora o ha laborado para el despacho del exsecretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores. Vaya armas que está enseñando el alcalde, quien ya instalado en las oficinas del Congreso señaló que el expediente que le entregaron el día de la notificación, iba incompleto, sin actuaciones y sin una serie de documentos que lo ponen en desventaja para su defensa en el proceso de juicio político en su contra. El abogado tiene experiencia en la elaboración y atención de acciones de inconstitucionalidad, amparos, responsabilidades de servidores públicos y demás.



Copia al carbón. Algunos abogados de Ahome, de esos que no tienen ni quieren componendas con el gobierno estatal, no vieron con gracia que el gobernador Rubén Rocha Moya esté copiando el modelo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero lo emuló en instaurar la conferencia semanera, similar a la mañanera de López Obrador. En la semanera de ayer, Rocha Moya le metió la sección “Quién es quién en las mentiras”. Unos señalan que trata de exhibir a los medios por un homicidio doloso de diferencia en el saldo del mes de abril. Otros le dan la lectura de que Rocha Moya lo que pretende es inhibir ese ejercicio de los medios. ¿Será?



Con maleta en mano. Si algo ha dejado en claro el alcalde de Mazatlán es su gusto prioritario por los viajes. Lo mismo asiste a conciertos como a presentación de sus proyectos y la promoción de Mazatlán como destino. Y si no, ahí está como ejemplo la solicitud de 300 mil pesos que ya hizo en la cuenta pública de abril para viajar, junto con una comitiva, al Tianguis Turístico Internacional que se llevará a cabo este mes en Acapulco. El Ayuntamiento planea instalar un módulo propio para promover los atractivos de Mazatlán. Lo interesante sería saber quiénes integrarán dicha comitiva y si es indispensable que todos vayan, finalmente le estarían costando al erario público.



Inyección económica. En el municipio de Guasave ya se empezó con las trillas de maíz, lo que siempre significa una inyección de recursos para la región, sobre todo ahora que la tonelada se está pagando el poco más de 7 mil pesos. Según el presidente de la AARSP, serán alrededor de 100 mil toneladas las que se levanten en Guasave en este ciclo, por lo que se hablaría de unos 7 mil millones de pesos que se generarían de derrama económica, lo que sin duda vendría a oxigenar a la economía del municipio, ávida de ello, luego de tanto tiempo sufriendo los golpes de la pandemia, pero también es necesario que los mismos productores recuerden los momentos difíciles y la poca empatía mostrada por los gobiernos, y hagan su “guardadito” para evitar penurias futuras.



Bajo desempeño. Aunque la diputada local del distrito 10, Luz Verónica Avilés Rochín, se ha destacado por estar presente en la gran mayoría, si no es que en todos, los eventos públicos de los gobiernos municipales dentro de su distrito, así como en los municipios vecinos, además de eventos del Gobierno del Estado, su productividad en el Congreso del Estado no ha reflejado el entusiasmo que se le ve fuera de este, y es que la diputada oriunda de Badiraguato presenta en su haber solamente seis iniciativas en los siete meses que lleva ocupando el cargo, iniciativas que según el listado de los archivos del Congreso, son del grupo parlamentario de Morena, del cual apenas empezó a formar parte el pasado mes de abril tras renunciar al Partido Sinaloense (PAS) el último día de marzo. Entonces, de las iniciativas de Morena, cabe señalar que el nombre de Luz Verónica Avilés no aparece en cinco de las seis iniciativas, pues fueron presentadas entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, por lo que solamente en una, presentada en abril, ya formaba parte de Morena.