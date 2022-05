Terce piso

audima

Bajo sospecha

En Mazatlán, el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, aún no sale de la polémica por la adjudicación directa de un contrato por 400.8 millones de pesos en favor de la empresa Azteca Lighting para la compra de luminarias públicas tipo led y ya anuncia el plan para sustituir las unidades de servicios público por una flotilla de funcionamiento eléctrico. Muchos se preguntan ahora qué empresa se beneficiará.

No les gustó

Algunos morenistas de Ahome se quedaron “enchilados” por lo que acusó el senador Mario Zamora de que en Sinaloa “no hay gobierno”. Y quieren desacreditar esa postura con que lo dice por resentimiento de que Rubén Rocha le ganó la gubernatura. No les da para más: las ocurrencias, los encontronazos en el gabinete, el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, parece que se acerca a lo que señala Zamora.

Respaldo del PAS

Como un secreto a voces se había mantenido el respaldo que los pasistas, por orden de Héctor Melesio Cuen, han dado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en toda esta trama de juicio político, tan es así que el día de la marcha, el lunes, varios pasistas identificados como de la UAS lo acompañaron hasta el Congreso local, donde irrumpieron violentamente, pateando incluso las iguanas a su paso. Hoy están en la mira.

Vandalizan memorial

Integrantes del colectivo Rastreadoras de Guasave andan buscando la manera de rehabilitar el memorial que tenían colocado en una barda del panteón municipal con las 21 imágenes de sus hijos desaparecidos, ya que fueron arrancadas por los vándalos y no han conseguido dinero para repararlo. Se supone que ese espacio se los autorizó el gobierno para que no le causaran daño al memorial, pero salió la misma, cuando lo único que buscan es que se difundan los rostros de sus desaparecidos.

Show de uno solo

Pareciera que el power y arrastre que hace algunos años tuvo el exdiputado local por Angostura José Manuel “Chenel” Valenzuela no tiene la efervescencia de antes. Por lo que ahora se le ve solo y con una baja reacción en redes sociales a cuanta “chenelada” intenta generar, pero que no logra levantar. Su intención de candidatearse no le permite bajar el ánimo ni dejar de hacer lo que hasta ahora le ha funcionado: la entrega de paletitas.