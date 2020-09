Teesin admite de nuevo violencia política

De nuevo. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa admitió la queja de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, por violencia política en contra del alcalde Guillermo “Billy” Chapman y los regidores que aprobaron que Pável Castro Félix siguiera un periodo más como titular del Órgano Interno de Control aun a sabiendas que viola la Ley del Gobierno Municipal. Incluso, en la queja va incluido Castro Félix. Ya los acusados fueron notificados, lo que aparece en estrados del Ayuntamiento. Ya se sabrá cuando contesten por cuál justificación optaron porque cuando no salen con una salen con otra. La última con la que salió el alcalde es que el primer párrafo del artículo 67 sí aplica que la síndica procuradora proponga a Cabildo, pero el segundo párrafo no le aplica si el titular del OIC quiere otro periodo al que tiene derecho. Dicen los que saben que esto solo lo puede decir alguien que no tiene una cultura jurídica sólida.



Como en feria. Una verdadera paliza ha recibido el alcalde Chapman al salir a relucir el sueldo de 120 mil pesos mensual que recibe Sergio Leyva Germán, quien realiza una auditoría a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Lo primero que le cuestionan propios y extraños es dónde quedó su discurso de austeridad, que no aplica cuando se trata de beneficiar a sus incondicionales aunque se sacrifique al pueblo. Nadie rechaza que a los funcionarios se les pague un salario digno, pero de eso a que abusen es muy distinto. Lo que más censuran los ahomenses es que Chapman le salga a los ciudadanos con que no tiene dinero para resolver los problemas. Por eso, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, la agarró de turrún. Y algunos ya se dieron cuenta del porqué Chapman les echa en cara que no pagan impuestos para solucionar los problemas, pero también en lo que expresó el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox: muchos no pagan porque ven que los recursos no se aplican adecuadamente, por decirlo en tono bajo.



Complicidad. El que dio pena ajena es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Los Mochis, Fernando Valenzuela García. Y es que avaló el sueldo de Leyva Germán bajo el argumento de que trabaja a deshoras, muy noche. Y a como se ve de ese pelo son los consejeros de la Japama, que solo están en el consejo de la paramunicipal de puro membrete, para avalar los excesos y el saqueo. ¿Acaso les vale si eso va en detrimento de los ahomenses a quienes les cargan la mano en el cobro del servicio? ¿Así quieren recobrar la confianza de los usuarios para que paguen el servicio? Lo que queda claro es que Valenzuela García está del lado de la burocracia chapmista. Por algo será.



El sello de la casa. Lo único que fue a hacer Etanislao del Moral, jefe de Giras del alcalde Chapman, y el coordinador de Protección Civil, Salvador Lamphar, fue simular poner orden en el centro ceremonial de San Miguel. Los tres grupos de indígenas se pelearon el lugar para hacer la fiesta de San Miguel de Arcángel. Del Moral y Lamphar llegaron con policías para sacar a todos del lugar por violar las medidas de salud contra la covid-19. Lamphar puso los sellos de clausura y se retiraron del sitio. Como no dejaron a ningún policía, los indígenas aliados de la administración chapmista lo violaron y se metieron. Los otros dos grupos optaron por retirarse por cordura.



Otra vía. Dicen que el descrédito de los petistas en Ahome y al salir cosas desagradables de su líder estatal Leobardo Alcántara, seguidores del líder electricista Domingo Vázquez empujan otra vía para que este aparezca en las boletas por la alcaldía en el 2021. Y dicen que Felipe Villegas les va a ayudar. ¿Será por la vía independiente?