Temor. El clima de inseguridad que ha prevalecido en Concordia, donde la última semana reportaron tres en muertos en diferentes hechos, ha sumido al municipio en un ambiente de incertidumbre. En los recientes días trascendió a través de diferentes medios la supuesta aplicación de un toque de queda en la cabecera municipal. La versión se difundió ampliamente a través de las redes sociales. Al director de Seguridad Pública Municipal, Ernesto Alonso Báez, no le quedó más que recomendar no hacer caso a versiones que solo pretenden generar temor entre los ciudadanos.

Padres inconformes. También en Concordia empezó a aumentar la inconformidad de los padres de familia, quienes no pudieron obtener los paquetes de útiles escolares gratuitos para sus hijos. Y es que, según empezó a trascender, un funcionario público metió mano en el programa y solamente complicó las cosas para la entrega de los apoyos. Un grupo de padres de familia planea hoy manifestar su inconformidad y acusar públicamente al funcionario. Habrá que esperar para saber más de esta polémica.

Más apoyos. Será a partir de esta semana cuando en la Secretaría Estatal de Pesca inicie el ejercicio de una partida de 10 millones de pesos para una segunda fase del Programa de Empleo Temporal. Lo malo es que, de acuerdo con estimaciones del mismo titular, Sergio Torres, serán pocos los pescadores que podrán ser beneficiados. La situación seguramente generará polémica, pues en Mazatlán son muchos los obreros del mar que quedaron fuera de la primera fase, y quienes lograron ser empleados protestaron luego para que se le cumpliera el pago de sus jornadas.

Mucho qué atender. La Fiscalía General del Estado tiene mucho qué atender. En lo que va de este mes han tenido dos manifestaciones: una de transexuales y otra de madres con hijos desaparecidos. Uno de los casos de desapariciones que la Fiscalía debe atender con más celeridad es el de Katia Karime, la joven que desapareció cuando se trasladaba a la casa de su tía en compañía de su hermana a bordo de una unidad de transporte privado, quien bajó y en cuestión de segundos ya no se supo de su paradero. Para la Fiscalía puede ser un número más en la lista, pero para las familias es mucho más que eso: es una vida apagada, que deja un gran vacío en las familias. A Katia Karime, sus seres queridos la quieren tener de regreso en su cumpleaños, el cual será en noviembre.

Los tratan de consolar. A los productores de Sinaloa ya de por sí no les va muy bien que digamos en los últimos años, y para variar, la sequía ha dejado a estos sumidos en la incertidumbre, pues no saben con exactitud lo que pasará, ya que el maíz blanco es de los productos más rentables para la entidad, pero al no contar con suficiente agua, cultivos como el algodón o el cártamo, puede ser lo más viable. Pero que no cunda el pánico, ya que el delegado de Sagarpa en Sinaloa, Patricio Robles Luque, anunció que habrá apoyos para que no caigan en la total incertidumbre.

Bonanza. Mazatlán vive una bonanza turística y de seguridad. Al menos así lo asegura el secretario de Seguridad Pública Municipal, Joel Ernesto Soto. Esa es la respuesta que da a quienes lo cuestionan por el supuesto aumento de los delitos en el puerto. El funcionario sostiene que Mazatlán está tranquilo y lleno de turistas, lo cual es el mejor referente de que el municipio es seguro.