Temor de inundarse en el Campo El Diez

Obras Públicas del estado busca raza para terminar de pavimentar tres calles en la comunidad Campo El Diez, en Culiacán. Esto porque se quiere evitar que los vecinos del sector popular se inunden, o peor, que ocurra una tragedia a causa de que desde hace unas semanas que la obra ya no se realiza y se acerca la temporada de lluvias. Interesados en la chamba, favor de comunicarse con el ‘chaca’ de este departamento Osbaldo López Ángulo, al teléfono (667) 714 33 12.El director de Servicios Públicos Municipales en Ahome, Mario Augusto Monreal Loera, necesita con urgencia a una buena flotilla de jóvenes trabajadores que no le saquen a la chamba en temporada de calor, para que se recorra la zona rural al menos tres veces a la semana, pues la gente se queja de que el servicio de recolección de basura es ineficiente, principalmente en el ejido Vallejo, donde hay acumulación de basura por todos lados. Si alguien necesita la chamba, favor de llamarle al funcionario al teléfono (668) 816 40 09.En Guasave se solicitan plomeros que le entiendan bien a las ‘mexiquinadas’, para ver si pueden solucionar las múltiples fugas de agua que reportan los habitantes del municipio, y así evitar el despilfarro del vital líquido, porque al parecer el personal de la Jumapag de plano no puede con el paquete. Si te interesa la chamba, échale la llamada a la ‘chaca’ de la junta, Paula Elena Gil, al teléfono (687) 871 18 57.Se busca raza a la que le guste chambear en la albañilería pa’ que se lance al campo pesquero Costa Azul, en Angostura, donde hace como 15 días que las obras de pavimentación quedaron en pausa a pesar de que dicen que sí hay lana pa’ continuarlas. Si te interesa el ‘jale’, comunícate con el ‘chaca’ de Obras Públicas, Heriberto Mascareño, al (697) 734 00 40.Donde piden a gritos la presencia de más oficiales de Conapesca y de marinos, es en los esteros del municipio de Rosario, ya que los pescadores furtivos se están sirviendo con la ‘cuchara grande’. El director de Pesca en el Ayuntamiento rosarense, Ramón Rojas, denunció el robo de camarón pequeño, lo que seguramente traerá repercuciones negativas en la próxima temporada. Además, señaló que la presencia de inspectores no es suficiente, por lo que urge que se redoble la vigilancia antes de que acaben con la especie. Si alguien ve al comisionado de Conapesca, Mario Aguilar, dígale que necesitan su presencia en Rosario, o márquele al (669) 915 69 00.