TEMPRANA DIVISIÓN. Tienen pocas semanas en el poder, toda vez que iniciaron en octubre en el Congreso del Estado, en los ayuntamientos en noviembre y en el Congreso de la Unión en septiembre, y los diferendos entre integrantes de Morena son evidentes. No solo se confrontan entre sí las y los legisladores locales, ayer debatieron como si fueran adversarias la diputada Graciela Domínguez y la diputada Victoria Sánchez por el tema del predial y las tablas catastrales, una defendía (Victoria, presidenta de la Comisión de Hacienda) el actualizar cobros al nivel de la inflación; o sea, aumentar 3.5 por ciento los cobros; mientras que Graciela se oponía a cualquier ajuste.

Más allá de quién tenga la razón, lo preocupante son las divisiones y las descalificaciones tempranas que se hacen entre sí, y que el partido de Morena no tenga mecanismos e instancias colegiadas que le ayuden a salvar y dirimir internamente sus diferencias. Ningún partido es monolítico, y las unanimidades en política, como lo decía Jesús Reyes Heroles, siempre son sospechosas, así que no es extraño que haya diversos enfoques e ideas al interior de un partido, el tema es que no los procesen bien y que se descalifiquen públicamente, cuando se supone forman parte de la misma causa de apoyo a AMLO. Y eso que apenas van llegando. ¿O no?

DIFERENDOS DE ALTURA. Pero no solo en Sinaloa se notan las diferencias en los integrantes de la nueva mayoría de Morena, también en el Congreso de la Unión. Se sabe de las diferencias entre los senadores Ricardo Monreal y Martí Batres, igual entre el coordinador de los diputados federales Mario Delgado y algunos legisladores, como es el caso de Ignacio Mier, quien es el delegado nacional todo poderoso del estado de Sinaloa, y quien es el verdadero poder a la hora de decidir el comportamiento de Morena en la entidad, sobre todo al ser un hombre cercano a AMLO y a varios legisladores federales y locales en la entidad.

Lo paradójico es que Ignacio Mier a su vez es gran amigo del gobernador Quirino Ordaz. Ambos se conocen desde tiempo atrás y mantienen una estrecha relación, por ello se ha hablado de la existencia de acuerdos (desde la campaña) entre el hombre que mueve los hilos de Morena en la entidad (Mier) y el gobernador Quirino. ¿Será?

FUTUREANDO. En el fondo, muchas de las confrontaciones que se dan entre legisladores federales y locales, alcaldes e integrantes de Morena, tienen que ver con las alineaciones que se están haciendo, desde ahora, para la contienda del 2021 y 2024. No solo en el PRIAN, en cuanto asumen un cargo ya están pensando en el que viene, también en el novel partido de Morena muchos ya están pensando en la elección siguiente.

En Sinaloa habrá cambio de gobernador en 2021, y ya se acuerdan desde hoy, proyectando cómo se van a insertar y acomodar en las disputas electorales por venir. ¿Será?

El tema y el problema es que si no desempeñan bien su responsabilidad, y si no logran convencer con su actuar, aun con el respaldo de AMLO, será difícil que repitan la hazaña del 2018.

Conquistar la gubernatura en Sinaloa para Morena pasa necesariamente por tener un buen desempeño en sus cargo, y con las confrontaciones que traen, van a confundir a los electores. ¿O no?

AGUINALDOS INCOMPLETOS. En Gobierno del Estado les han “mochado” los aguinaldos a los trabajadores. En el Pediátrico, en educación y en el sector salud no salen las cuentas. ¿Será?