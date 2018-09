Tempranas incongruencias

El nuevo Congreso de la Unión y la mayoría de Morena lanzan señales alentadoras cuando acuerdan un plan de austeridad que reduce privilegios de legisladores federales, elimina seguros de gastos médicos, bonos, gasto de vehículos y otros rubros suntuarios que son ofensivos comparados con el raquítico salario que percibe la mayoría de los mexicanos. También la conducción de la sesión inaugural del Congreso a cargo de Porfirio Muñoz Ledo fue sobresaliente, y confirmó que hay buenos perfiles y gran experiencia en algunos legisladores de Morena. Pero, el buen sabor de boca que produjeron estos hechos se opacó con la votación de los senadores de Morena este martes a favor de la licencia para Manuel Velasco, el corrupto gobernador (y a su vez senador) de Chiapas, que un día sí y otro también muestra su oportunismo político, su abuso de poder, su cacicazgo y la facilidad con la que construye aliados, a la par que violenta la Constitución federal y los derechos de comunidades indígenas en Chiapas.El plan de austeridad y excelente intervención de algunos de Morena contrasta con el coro innecesario gritado por ciertos legisladores de ese partido en la toma de protesta e instalación del Congreso; abrir la sesión bajo el estribillo: “es un honor estar con Obrador” es inoportuno y fuera de lugar para el recinto de un poder autónomo que ellos mismos representan, no estaban en calidad de activistas de AMLO, sino representando a un poder que debe ser independiente del Poder Ejecutivo. No es subordinación lo que deben mostrar, sino confirmar que serán congruentes con el respeto a la división de poderes, con los cambios de fondo que prometieron impulsar, su calidad parlamentaria, buenos argumentos y propuestas serias, así como altura de miras. ¿O no?Si el coro estuvo mal, peor fue el papel jugado por la mayoría de Morena en el Senado, al otorgar licencia a Manuel Velasco para que pueda simultáneamente ser senador y desempeñarse como gobernador. Escudarse en la ley y en la Constitución de Chiapas, que a su capricho modificó Velasco, es una ofensa para la inteligencia de quienes votaron por Morena, más porque la Constitución del estado no puede sobreponerse a la Constitución federal, que prohíbe ostentar dos cargos de elección popular.Manuel Velasco llegó al gobierno de Chiapas bajo el apoyo del PRI y las siglas del Partido Verde, un partido de familia que ha replicado la corrupción y ha caminado por los senderos de la ilegalidad junto al PRI y a Enrique Peña Nieto. Velasco fue un alfil e incondicional de Peña Nieto, toda la corrupción y abuso de poder que caracterizó el sexenio se replicó y amplió en el estado de Chiapas; es un cacique, en toda la extensión de la palabra, que modificó apresuradamente la Constitución del estado para ser senador y gobernador a la vez. Durante su gobierno, las comunidades indígenas fueron desatendidas; la desigualdad y pobreza se profundizaron, la corrupción permeó, y lo único que hizo fue gobernar para su provecho y de las élites económicas y políticas que lo acompañan. Cuando vio perdido al PRI, Velasco decidió cambiar de aliado y se sumó a la campaña de AMLO.¿Cómo explicar que los senadores de Morena hayan apoyado el ilegal retorno de un gobernador corrupto como Velasco?¿Cómo creer que combatirán la corrupción e impunidad si apoyan y hacen alianzas con el Partido Verde mandatarios corruptos y oportunistas como Manuel Velasco?